Realme C33: un entry level con fotocamera da 50 Megapixel e batteria da 5.000 mAh

Realme lancia oggi sul mercato italiano il suo entry-level realme C33. Il nuovo smartphone è dotato di una fotocamera principale da 50 Megapixel e di un design curato.

Ha un display mini-drop da 6,5 pollici (16,5 cm), integra una batteria da 5.000 mAh ed è disponibile nei colori Sandy Gold e Night Sea. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche del nuovo dispositivo.

Design elegante

Non è facile distinguersi nel segmento entry-level e per questo realme con il modello C33 propone un look squadrato e finiture eleganti. L’effetto visivo della scocca posteriore è realizzato grazie a una tecnologia di elaborazione laser che crea un motivo riflettente se osservato da diverse angolazioni.

Il design del nuovo smartphone presenta un pannello posteriore uni-cover con la cornice ad angolo retto e continua anche nell’area della fotocamera. È inoltre sottile (8,3 mm) e assicura una buona impugnabilità.

Lo smartphone è mosso dal processore Unisoc T612 che raggiunge un punteggio AnTuTu Benchmark di 221,253 e da UFS 2.2 che offre un’esperienza di sistema veloce e fluida ed è anche la prima serie C con software Android 12.

Fotocamera da 50 Megapixel

realme C33 offre una fotocamera principale da 50 Megapixel coadiuvata dall’intelligenza artificiale e da alcune modalità di scatto come Notte, HDR, Timelapse e vista panoramica. Inoltre, registra video a 1080p/30fps.

Lo smartphone è dotato anche di un algoritmo Couple HDR (CHDR) per migliorare la qualità delle immagini, che combina fino a cinque fotogrammi per comporre l’immaginw finale.

Prezzi e disponibilità in Italia

realme C33 è disponibile da oggi in Italia al prezzo promozionale di lancio di 159,99 euro anzichè 179,99 euro nella versione 4+64GB e al prezzo promozionale di 179,99 euro anzichè 199,99 euro nella versione 4+128GB.