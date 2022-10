Fifa 23 per PS4 la nuova offerta tech di Esselunga

Il nuovo volantino Esselunga dedicato al tech mette in vetrina, questa settimana, Fifa 23, l’ultima edizione dello storico gioco di EA.

La catena lombarda, infatti, ha inserito nella sua Offerta Tech, il videogioco per Sony PS4 che quest’anno regala agli appassionati parecchie novità.

Fifa World Cup Maschile e femminile

Per la prima volta club femminili

Nuovo sistema per tiri, calci di punizione, rigori e calci d’angolo

Oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre, oltre 100 stadi e più di 30 tornei

Il prezzo in promo della versione di Fifa 23 nel volantino Esselunga è di 54,90 euro per la PS4 e di 64,90 euro per la PS5.

L’offerta, come sempre, è ad esaurimento ed è valida fino al 26 ottobre. Il consiglio è quello di controllare i punti vendita che aderiscono all’iniziativa sul sito ufficiale di Esselunga.