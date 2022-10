Il Moto G72 arriva finalmente in Italia: tutte le specifiche dello smartphone da gaming

Il Motorola Moto G72, dopo il lancio indiano, finalmente raggiunge anche diversi paesi europei, fra cui anche l’Italia. Tutte le caratteristiche, pertanto, sono già note: andiamo a vedere quali sono.

Il Moto G72 è uno smartphone pensato per il consumo di contenuti. Dispone di uno schermo di 6,6 pollici P-OLED, con refresh rate di 120 Hz. Il display si presta molto bene al gaming, assieme anche al processore: un Helios G99, che anche se non è il chip più potente è comunque decisamente valido.

Il telefono dispone poi di 6/8 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile. Per quanto riguarda poi il comparto fotografico, frontalmente ci sono un sensore principale da 108 Megapixel, uno grandangolare da 8 Megapixel e una lente macroscopica da 2 Megapixel. Questo comparto è in grado di registrare video a 1080p e 60 fps. Anteriormente invece c’è una selfie cam da 16 Megapixel.

La batteria è fondamentale per uno smartphone da gaming, e il Moto G72 non delude. Infatti ne contiene una da 5.000 Megapixel, e nella scatola è incluso un caricatore da 33 W. Il telefono è infine disponibile in tre colori: Meteorite Grey, Mineral White e Polar Blue.