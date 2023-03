Realme conferma: pieghevole in arrivo

Realme sta pensando di lanciare un telefono pieghevole, il primo della compagnia. Parola di Madhav Sheth, vicepresidente di Realme e presidente di Realme International. Ma di che tipo? La scelta potrebbe stare agli utenti.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Sheth, infatti, ha pubblicato un post su Twitter in cui ha chiesto cosa i propri follower preferirebbero. Un Realme Flip, dotato di schermo a conchiglia, o un Realme Fold, ben più grosso.

La domanda è legittima: è davvero un sondaggio per gli utenti o la decisione è già stata presa? Non si sa, ma è noto che ormai da tempo Realme aveva intenzione di entrare nel mercato dei pieghevoli.

Comunque sia, un dispositivo pieghevole casa di telefonia sembra ormai essere inevitabile. Non sappiamo se lo smartphone sia già in produzione o no, ma con un po’ di fortuna fra poco avremo notizie più certe.