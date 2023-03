Fissa Comfort, la soluzione di Vodafone pensata per le partite IVA

Vodafone è un’azienda che opera in più di venticinque Paesi in tutto il mondo. Da anni si è specializzata nei servizi di telefonia fissa e mobile e nella connessione internet. I test annuali sulla velocità e affidabilità della Rete l’hanno vista trionfare in ambito 4G e la vedono ai primi posti anche per la nuova tecnologia FTTH.

Con Fissa Comfort, uno dei diversi piani tariffari dedicati alle aziende e alle partite IVA, Vodafone Business mira a soddisfare i bisogni di tutti i clienti che necessitano una connessione veloce e stabile per scopi lavorativi.

Scopriamo le caratteristiche di questo piano tariffario e tutti i servizi aggiuntivi che offre.



L’importanza di avere una connessione internet aziendale su misura come quella di Vodafone Business



Prima di vedere nel dettaglio le caratteristiche offerte dal piano tariffario Fissa Comfort, è fondamentale sottolineare l’importanza di avere una connessione internet aziendale su misura, che consenta di soddisfare i bisogni specifici del proprio business.

Le connessioni non sono tutte uguali e quando si valuta l’operatore bisogna tenere conto di vari fattori come, ad esempio, la velocità di download e upload, la stabilità e il livello di assistenza personalizzata che viene offerto nel caso vengano riscontrate problematiche tecniche.

Valutare le performance, quindi, consente di avere la certezza di poter operare con il supporto di una connessione adeguata e la giusta copertura. Riflettiamo bene su questo aspetto; se la qualità della Rete internet è importante nelle case private, immaginiamo quanto sia determinante in campo aziendale dove c’è bisogno di comunicare e interfacciarsi con fornitori e clienti, offrendo servizi online le cui prestazioni dipendono, fondamentalmente, dalla velocità di download e upload della connessione dati.

Quindi, l’efficienza di produzione e affidabilità di un’impresa di alto livello ha bisogno di un operatore di Rete che offra tutte queste caratteristiche.



Fissa Comfort di Vodafone Business: la scelta perfetta per le partite IVA

Il piano Fissa Comfort, proposto da Vodafone Business per i possessori di partita IVA, include:

connessione a Internet veloce senza limiti;

chiamate verso i numeri nazionali incluse (senza limiti);

500 minuti mensili per chiamare i numeri esteri.

Oltre a queste caratteristiche, Fissa Comfort garantisce una gestione più facile e veloce delle diverse attività professionali.

Tutto questo a un costo vantaggioso di soli 30 euro mensili, prezzo molto competitivo rispetto alla concorrenza. In più, Vodafone offre a tutti i clienti la possibilità di attivare l’offerta senza costi aggiuntivi.

Prima di procedere alla richiesta, però, occorre effettuare una verifica della copertura per la propria zona e capire se si è raggiunti da tecnologia ADSL, FTTC e la più moderna FTTH (che garantisce le migliori performance in termini di velocità, con un picco massimo di 2,5 Gbps).

Nel caso non si abbia la possibilità di usufruire della rete con le prestazioni più elevate, Vodafone Business consente di accedere al servizio Power 4G che supporta i clienti con una rete mobile aggiuntiva, così da navigare ugualmente alla velocità della fibra ottica.



Con Fissa Comfort il modem è incluso nel prezzo della promozione

La velocità di connessione dipende anche dalla tecnologia del modem. Questo è il motivo che ha spinto l’azienda Vodafone a offrire, in forma gratuita, un dispositivo di ultima generazione, la nuova Wi-Fi 6 Station che garantisce alle aziende performance di livello elevato e una stabilità di connessione mai vista prima per ogni device collegato. Grazie alle 8 antenne di cui è dotato, questo modem permette di coprire in modo completo tutta l’area aziendale, riducendo al minimo le problematiche legate alla prossimità con altre reti internet.

Grazie alla Wi-Fi 6 Station è possibile connettere fino a 120 device contemporaneamente. Inoltre, a tutti i clienti che sottoscrivono il piano Fissa Connection, Vodafone regala una internet key collegabile al modem. Questo dispositivo permette di generare una rete di backup che servirà a superare eventuali problemi legati a mancanza di copertura momentanea.

Vodafone Business: adesso è possibile sfruttare la potenza dell’archiviazione in cloud

I vantaggi per chi si abbona a Fissa Comfort non sono ancora finiti. Un altro servizio utilissimo incluso nel piano tariffario è YourCloud, la piattaforma creata da BabylonCloud che consente di accedere a uno spazio di archiviazione in Rete di 1 Tb.

L’utilizzo di questo strumento è molto semplice e intuitivo. Grazie all’assistenza da parte di un tecnico dedicato, ogni cliente verrà supportato per l’esecuzione della prima configurazione.

Questa offerta può essere anche personalizzata, così da adeguarla alle esigenze specifiche. Un consulente specializzato garantirà il massimo della sicurezza e della trasparenza di ogni operazione.



Vodafone Business ha pensato anche a un’assistenza dedicata ai clienti aziendali

Il piano tariffario Fissa Comfort completa la sua offerta includendo un indispensabile servizio di assistenza che è stato denominato “Sempre Serviti Plus”. Grazie al supporto di un team specializzato, le aziende verranno affiancate nella risoluzione di problematiche di vario genere alla linea fissa e alla connessione dati entro il termine della giornata lavorativa.

Per chi, invece, necessita di un livello di assistenza ancora più rapido, si può integrare il “Sempre Serviti Plus” con un tecnico dedicato. Questo upgrade prevede una spesa aggiuntiva di 15 euro al mese (da pagare oltre al costo per l’abbonamento).

Ma cosa garantisce questo servizio avanzato? In poche parole, si avrà l’opportunità di essere seguiti costantemente da uno staff professionale che garantisce interventi risolutivi veloci ed efficaci.

La configurazione non è più un problema grazie a Instant Action

I clienti business potranno dire addio alle lunghe attese necessarie per configurare al meglio le impostazioni di una linea fissa.

Vodafone Business, infatti, dà la possibilità di utilizzare sin da subito il servizio di connessione dati e di chiamata grazie a una SIM mobile (inclusa nel prezzo).

Ricordiamo che anche con l’offerta Fissa Comfort si può accedere al “voucher connettività” dedicato alle aziende che passano a una connessione dati più moderna. Questa possibilità permette di risparmiare fino a 2.500€.