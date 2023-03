Spotify presenta una nuova interfaccia ispirata a TikTok

Per diversi anni, molti servizi hanno integrato “storie” ispirate a Snapchat e Instagram, ma ora la moda si ispira a TikTok, come dimostra la recente presentazione di Spotify.

Una nuova interfaccia per la scoperta di contenuti

Durante la conferenza Stream On, Spotify ha presentato una massiccia revisione della sua app di streaming musicale. La home page dell’applicazione ora evidenzia tutti gli aspetti del servizio: musica, podcast e audiolibri.

In particolare, l’interfaccia offre ora un sistema di scorrimento verticale in stile TikTok in cui è possibile navigare e scoprire nuovi contenuti. Ad ogni scorrimento si passa da una traccia audio all’altra, da un programma all’altro, da un brano musicale al brano successivo. Questo è ancora una volta per Spotify per promuovere la scoperta con la possibilità in poche azioni di aggiungere il contenuto alla sua libreria.

Una nuova opportunità per i creatori di contenuti

L’azienda vuole anche incoraggiare i nuovi creatori di contenuti che si fanno conoscere attraverso TikTok a venire sulla sua piattaforma di streaming. Tuttavia, gli artisti dovranno lavorare ancora di più sui loro immagine su Spotify, come ad esempio creare immagini per accompagnare la musica o integrare correttamente il testo di una canzone.

Novità sulla scoperta dei contenuti

Fortunatamente per gli utenti della piattaforma che non sono fan dello scorrimento verticale, l’interfaccia offre comunque l’accesso alla libreria classica, consentendo di riprodurre la musica come desideri attraverso le playlist che puoi creare. Inoltre, Spotify ha annunciato altre novità in merito alla scoperta dei contenuti, come il suo DJ by AI o Smart Shuffle, una funzione che consente di aggiungere automaticamente nuovi brani a una playlist esistente.

La distribuzione di questa nuova versione inizia ora in tutto il mondo, ma per i primi fan del servizio, Spotify non ha ancora dato notizie su Spotify HiFi, originariamente previsto per il 2021.