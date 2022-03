realme lancia (in Cina) lo smartphone GT Neo3 con ricarica da 150W

Realme ha presentato il suo nuovo modello GT Neo3 in Cina, declinandolo in due versioni: GT Neo3 standard e GT Neo3 con ricarica UltraDart da 150 W.

Entrambi i modelli sono animati dal chipset Dimensity 8100 di MediaTek e delle dispongono di una fotocamera principale da 50 Megapixel. Gli smartphone offrono un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo è certificato HDR10+ e presenta un chip dedicato che dovrebbe rendere più fluide le immagini e ridurre il consumo energetico.

Il nuovo 5nm Dimensity 8100 di MediaTek è abbinato a 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il reparto fotocamera è caratterizzato dal sensore principale Sony IMX766 da 50 Megapixel dotato di OIS a cui si aggiungono un’otica ultrawide da 8 Megapixel e una macro da 2 Megapixel.

Il telefono gira sull’interfaccia Realme UI 3.0 basata su Android 12. Realme GT Neo3 è dotato di una ricarica flash da 80 W che può ricaricare la batteria da 5.000 mAh al 100% in soli 32 minuti. Il caricabatterie in dotazione da 80 W supporta lo standard SVOOC ed è retrocompatibile con i vecchi telefoni Realme che caricano a velocità inferiori.

Ancora più impressionante è però la nuova ricarica UltraDart da 150 W che ricarica la batteria da 4.500 mAh del telefono da 0 al 50% in soli 5 minuti. Per ottenere questi risultati Realme ha affermato di adottare 38 diverse misure di protezione per la sicurezza della batteria, incluso uno speciale algoritmo di gestione della temperatura che garantisce che la batteria non superi mai i 43°C durante la ricarica.

Realme afferma inoltre che le batterie al litio del telefono sono in grado di mantenere l’80% della loro capacità dopo 1.000 cicli di ricarica completi.

I prezzi di realme GT Neo3

Realme GT Neo3 è disponibile nei colori nero, argento Silverstone e blu Le Mans. I prezzi per il mercato cinese partono da CNY 1.999 (314 dollari) per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. La versione da 8/128 GB costa CNY 2.299 (360 dollari) mentre il modello da 12/256 GB costa CNY 2.599 (408 dollari). Realme GT Neo3 con ricarica da 150W parte da CNY 2.599 (408 dollari) per la versione da 8/256 GB e sale a CNY 2.799 (440 dollari) per la versione da 12/256 GB.