Redmi K30 Pro ufficiale: senza notch e con Snapdragon 865

Xiaomi ha ufficializzato in Cina Redmi K30 Pro, fratello maggiore di Mi 10 Pro e predestinato ad arrivare in Europa sotto il nome di Xiaomi Mi 10T.

La nuova creazione del produttore coreano è un top di gamma sotto ogni punto di vista. Sul fronte del design, sfoggia uno schermo molto grande senza notch e bordi, con fotocamera frontale che sbuca fuori da un foro e rientra come Oppo Find X o il precedente Mi 9T Pro. Il pannello è uno schermo Amoled da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con una luminosità massima di 1200 nits e supporto HDR10+. Tuttavia, a differenza del Redmi K30 e della maggior parte dei suoi principali rivali, il K30 Pro viene fornito solo con uno schermo da 60 Hz .













Dentro la scocca troviamo il potente processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 865, affiancato a 8 GB di Ram LPDDR5 e 256 GB di memoria UFS 3.1. Non manca ovviamente il supporto alle reti 5G e Wi-Fi 6.

Fotocamere

Per quanto riguarda la fotocamera, si nota subito un modulo rotondo sul retro con una configurazione con quattro fotocamere tra cui un sensore Sony IMX686 principale da 64 Megapixel che supporta la registrazione di video in definizione 8K proprio come il Galaxy S20 di Samsung. L’impostazione include anche un obiettivo grandangolare da 13 Megapixel, una macro da 2 Megapixel e un teleobiettivo da 5 Megapixel.

K30 Pro non offre impressionanti funzionalità zoom. Tuttavia, esiste un’edizione chiamata “K30 Pro Zoom Edition” che ha un teleobiettivo da 8 Megapixel con uno zoom ibrido fino a 30x.

Per quanto riguarda la batteria, la capacità è di 4700 mAh con ricarica rapida di 33W. Lo smartphone ha anche un jack audio ed è certificato IP53, che garantisce protezione dagli schizzi.

Prezzi e uscita

Il K30 Pro sarà lanciato prima in Cina e poi in India con prezzi al cambio a partire da 400€. Al momento non è stata rilasciata alcuna informazioni per l’Europa.