Redmi Note 12 Series, ben quattro modelli incredibili per la nuova gamma di Xiaomi

Dopo il grande successo della gamma Redmi Note 11, Xiaomi ne ha oggi presentato il degno successore: si tratta di Redmi Note 12 Series. Questa è caratterizzata da ben quattro dispositivi: Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12. Presenteranno tantissimi miglioramenti in componenti come fotocamera, batteria e tanti altri, senza però andare a pesare eccessivamente sul prezzo. Andiamo a vedere quali sono tutte le novità.

I flagship della Redmi Note 12 Series: 12 Pro e Pro+

New Entry della gamma è il Redmi Note 12 Pro+. Ciò che lo contraddistingue è la fotocamera: è infatti dotato di tripla lente, con una principale da 200 Megapixel dotata di OIS. Il suo fratello minore, il Redmi Note Pro 5G, è comunque dotato di comparto eccellente: questo grazie alla rapida velocità di elaborazione delle immagini e ai potenti algoritmi di intelligenza artificiale.

Per il resto, i due smartphone si somigliano parecchio. Dispongono entrambi di schermo AMOLED Flow a 120 Hz e chipset MediaTek Dimensity 1080 a prestazioni elevate. A questo è da aggiungere la batteria di 5.000 mAh con velocità di ricarica di 120 W per il Pro+ e di 67 W per il Pro.

Redmi Note 12 Pro+ 5G è disponibile nella configurazione da 8GB+256GB a partire da 499,90€; Redmi Note 12 Pro 5G, invece, è disponibile nella versione 6GB+128GB a partire da 399,90€ e nella versione da 8GB+128GB a 449,90€.

Redmi Note 12 e 12 5G

Sebbene di prezzo più economico, questi due modelli della Redmi Note 12 Series offrono comunque prestazioni impressionanti. Dispongono dei processori Snapdragon 4 Gen 1 e Snapdragon 685, garantendo un’esperienza fluida e senza interruzioni. Per non parlare anche dello schermo AMOLED a ben 120 Hz di refresh rate.

I due smartphone dispongono entrambi di una tripla fotocamera dotata di supporto di intelligenza artificiale: scattare molte foto non sarà poi un problema grazie alla capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce da 33 W. Non si tratterà di smartphone al top di gamma, ma le prestazioni sono comunque più che adeguate a praticamente tutti gli utilizzi.

Redmi Note 12 5G è disponibile nella versione 4GB+128GB a partire da 299,90€; Redmi Note 12 è invece disponibile in doppia configurazione da 4GB+64GB a partire da 229,90€ e 4GB+128GB a 279,90€.

Non solo telefoni

La Redmi Note 12 Series non è l’unica novità annunciata oggi da Redmi. Ci sono infatti tutta una serie di nuovi accessori all’avanguardia: per esempio il Redmi Watch 3, progettato per garantire la massima visibilità in piena luce solare. Sarà dotato di tecnologia NCVM, GPS, batteria in grado di durare 12 giorni e svariate modalità sportive e di monitoraggio, e infine schermo AMOLED da 1,57 pollici. Redmi Watch 3 arriverà nei colori Ivory e Black e sarà disponibile a 129,99€ a partire dal 27 marzo.

Ci sono infine Redmi Smart Band 2, la banda di monitoraggio della salute a un prezzo di 34,99€, e Redmi Buds 4 Lite, gli auricolari anch’essi da 34,99€. Entrambi i dispositivi saranno acquistabili dal 23 marzo.

Le promozioni early bird

Come sempre, su mi.com sono disponibili promozioni per i primi acquirenti. Fino al giorno 30 aprile infatti saranno disponibili i seguenti sconti:

Redmi Note 12 Pro 5G al prezzo di 379,90€ (6GB+128GB) e 399,90€ (8GB+128GB).

al prezzo di 379,90€ (6GB+128GB) e 399,90€ (8GB+128GB). Redmi Note 12 5G a 279,90€.

a 279,90€. Redmi Note 12 a a 199,90€ (4GB+64GB) e 249,90€ (4GB+128GB).

Entro il 28 marzo, invece, Redmi Watch 3 sarà disponibile a 99,99€. Acquistando Redmi Smart Band 2 entro due settimane dal lancio si potrà usufruire di un prezzo di 32,99€; nelle prime 48 ore di Redmi Buds 4 Lite, invece, si potranno acquistare le cuffie a 29,99€.