Registrare schermo del pc in maniera rapida e veloce: ecco come fare

Registrare lo schermo del pc è molto utile per una serie di frangenti. In particolar modo, se sei un gamer per professione o comunque per hobby, registrare lo schermo del pc ti risulterà sicuramente indispensabile. Ma non solo. Questa funzione può essere utilissima anche per altri motivi. Per esempio se si vuole registrare un video da YouTube o da un’altra piattaforma per poi riguardarlo successivamente: può risultare utile se abbiamo intenzione di guardare successivamente un determinato tutorial o il video di una ricetta. Ma può essere utile anche se si vuole registrare una video lezione online, per riguardarla successivamente. Altra cosa che può essere utilissima è quella di registrare una conversazione Skype con qualcuno di lontano.

Quale programma usare

Il web mette a disposizione una serie di programmi per registrare lo schermo del pc in maniera semplice e veloce. Non c’è bisogno di essere esperti di tecnologia o maghi del pc, visto che ormai tutte le funzioni sono super facilitate. Si può procedere in maniera rapida e veloce, senza grossi problemi. La maggior parte di questi programmi è facile da usare e fruibile anche da chi non ha grande dimestichezza con internet e con il pc.

Movavi Screen Recorder

Uno dei programmi che risulta rispondere al meglio a questa particolare funzione è sicuramente Movavi Screen Recorder. Utilizzarlo è davvero molto semplice e veloce. Basta scaricare il software, avviare l’installazione sul pc e seguire i vari passaggi indicati. Una delle prime cose da dover fare è quella di avviare il programma, una volta terminata l’installazione, e cliccare su “registra schermo”. Si può tenere il pulsante sinistro del mouse, trascinando poi il cursore, per cercare di tracciare il riquadro da acquisire. Molto semplice. Basterà, poi, cliccare su “suono di sistema” se si ha intenzione di comprendere l’audio nella registrazione. Si può anche registrare la propria voce cliccando sull’icona del microfono presente.

Una volta impostati tutti i parametri si può procedere alla registrazione dello schermo del pc, con l’apposito tasto “REC”. Ci sarà un piccolo conto alla rovescia e poi partirà la registrazione. Questa, ovviamente, può essere interrotta in qualsiasi momento premendo sul pulsante apposito. Puoi anche utilizzare i tasti F9 ed F10 per mettere in pausa o interrompere la registrazione. Durante questa puoi persino effettuare degli screenshot, delle istantanee semplicemente cliccando sull’icona della fotocamera.

Quando la registrazione dello schermo sarà ultimata, allora si potrà procedere persino alla modifica. Una volta terminata la registrazione, infatti, si manifesterà una finestra di anteprima. In questa fase sarà possibile ritagliare tutte le parti di video che non abbiamo intenzione di mantenere e riprodurre il tutto per un controllo finale. Si può anche eliminare, tagliare, un segmento del filmato in tutta facilità. Basterà posizionare il segmento in un certo punto del video e cliccare su taglia. Se la parte che si vuol eliminare è all’inizio del filmato, allora basterà fare un taglio soltanto.

Insomma, Movavi Screen Recorder risulta essere un programma davvero molto funzionale e facile da usare per registrare lo schermo del pc.