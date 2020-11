Samsung: Private Share, un trasferimento di file sicuro basato su blockchain

Che si tratti di impedire la raccolta di dati da parte degli inserzionisti, proteggersi da pericolosi hacker o sfuggire ad agenzie di intelligence eccessivamente curiose, sono varie le ragioni per cui proteggere la propria privacy.

E mentre sono disponibili diversi servizi di messaggistica crittografata end-to-end, Samsung vuole prendersi cura dei file perché l’invio di file riservati, come l’allegato a un’e-mail crittografata, rimane problematico. Una volta scaricato, rimane sulla memoria del destinatario e il mittente non ha più alcun controllo. Di fronte a questa problematica Samsung intende proporre una soluzione chiamata “Private Share”.

SamMobile riporta delle informazioni spiegando che questi trasferimenti sicuri possono essere effettuati solo tramite l’applicazione Private Share. Entrambe le parti devono quindi averlo sul proprio telefono mentre Samsung aggiungerà diverse opzioni per ottenere un controllo migliore.

Il mittente di un messaggio potrà assegnare una data di scadenza per la visualizzazione di un file dove al termine di questa, il documento scomparirà dal telefono del destinatario. Inoltre, il destinatario non sarà in grado di acquisire uno screenshot del file.

Per garantire trasferimenti sicuri Samsung opterebbe per un modello decentralizzato basato su blockchain simile a quello del Galaxy S10 in cui l’azienda aveva già introdotto un portafoglio di criptovalute.

Samsung Galaxy S21: uscita

Samsung dovrebbe annunciare i suoi nuovi smartphone della gamma Galaxy S21 a gennaio. Resta da vedere se ne farà un servizio esclusivo o se ne potranno beneficiare anche gli altri modelli affiancandosi all’app di sicurezza Knox.

Gli utenti interessati al concept, ma desiderosi di trovare un’alternativa, possono trovare una soluzione con l’app Axel Go, anch’essa basata sulla blockchain per la condivisione dei file. BitTorrent con Resilio Sync lavora da anni su un approccio simile e decentralizzato basato però sul protocollo peer-to-peer.