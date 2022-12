Registrato il nome xrOS: potrebbe essere il sistema operativo del nuovo visore di Apple

Da un po’ di tempo Apple sta lavorando alla produzione di un visore per realtà mista. In precedenza la piattaforma era conosciuta internamente come “realityOS”, ma sembra che recentemente ci sia stato un cambio di nome. Da ora, infatti, è conosciuta come “xrOS”.

Il cambio di nome potrebbe essere un segno che il lancio del dispositivo si sta avvicinando. In effetti secondo molti analisti, Apple dovrebbe lanciare xrOS durante il corso del 2023. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, la piattaforma lancerà con uno store separato, dotato versioni modificate delle applicazioni di base come Mappe, Messaggi, FaceTime e persino strumenti di collaborazione.

Il copyright per il nome xrOS risulta registrato da una certa Deep Dive LLC, che molti sospettano essere una compagnia creata da Apple per mantenere il segreto. Già in precedenza era stato registrato il nome “Reality One”, che con tutte le probabilità si riferisce al visore stesso. Non è chiaro quindi quale nome Apple sceglierà di usare alla fine.

Un visore a realtà mista, lo ricordiamo, è un dispositivo che unisce elementi di realtà virtuale e realtà aumentata. Apple dispone già di un’infrastruttura per la realtà aumentata: gli iPhone e gli iPad possono realizzare uno scan 3D dell’ambiente circostante grazie alla tecnologia LiDAR, che anche il nuovo visore dovrebbe utilizzare.