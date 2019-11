Aggiornamento: con un tweet Vodafone ha comunicato di aver ripristinato la propria rete mobile in Liguria alle ore 18.30. Per farsi perdonare di questo “Black Sunday” l’operatore ha deciso di attiavare giga e minuti illimitati per una settimana a tutti i clienti coinvolti.

Nel pomeriggio di oggi ci sono gravi disservizi per i clienti Vodadone di molte zone d’Italia, soprattutto della Liguria, ma anche a Milano, Torino e Firenze.

I maggiori disagi, che hanno accompagnato il ritorno dell’hashtag #Vodafonedown, si sono avuti nel ponente ligure.

Al momento non è ancora chiara la natura del guasto di Vodafone che ha riguardato principalmente la connettività Internet mobile, ma anche – in taluni casi – i servizi di fonia e se tali problematiche possano essere collegate al grave maltempo che sta colpendo da parecchie ore tutto il nord ovest.

Il sito dowdetector.it mostra come, dal primo pomeriggio, le segnalazioni legate a problematiche sulla rete Vodafone si siano moltiplicate.