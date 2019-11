Visionox mostra due prototipi di display pieghevole e arrotolabile

Durante la prima conferenza mondiale sull’industria dei display che si tiene in Cina, Visionox ha presentato due nuovi interessanti prodotti: uno smartphone a conchiglia pieghevole e un pannello OLED arrotolabile. Due concept che suggeriscono design ancora più interessanti per i prossimi anni.

Tanto per capirci, si tratta dell’azienda che ha realizzasto il pannello futuristico per il modello Xiaomi Mi Mix Alpha.

Il prototipo di clamshell pieghevole che è stato mostrato per l’occasione assomiglia molto al nuovo Motorola Razr 2019 anche se a uno sguardo più attento il design è ancora più pulito e simile a un classico smartphone. Il display Amoled utilizzato per il prototipo ha una diagonale di 6,47 “, si flette nel mezzo chiudendosi su se stesso ma, soprattutto, Visionox promette che non vi sarà alcuna piega nel mezzo quando la tecnologia sarà pronta per essere integrata su un prodotto finale.

Visionox ha anche mostrato un display Amoled arrotolabile: si tratta di un pannello flessibile che può essere arrotolato con un raggio di 7 mm. Inoltre, il pannello è dotato di tecnologia di visualizzazione su cella e autolaminazione. Siamo ancora a livello di prototipo tanto che l’azienda ha voluto mostrare lo schermo senza mostrare su quali dispositivi potrebbe essere montato, anche se non è difficile pensare alle coniugazioni che potrebbe avere nel campo dell’elettronica di consumo.