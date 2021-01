CES 2021: Roborock S7, un robot aspirapolvere ancora più intelligente

Il mercato dei robot aspirapolvere migliora con il passare del tempo e i produttori sono sempre più ricchi di idee per rendere i loro prodotti intelligenti ed efficienti. Roborock è una delle più attive nel settore e non intende perdere il passo.

In occasione del CES 2021, il brand cinese di Xiaomi ha svelato il Roborock S7. Sempre efficace nell’aspirazione, raddoppia ancora una volta il suo programma per lavare dopo aver aspirato tutto lo sporco.

Una spazzola più efficiente

La spazzola aspirante principale è stata ridisegnata, con un nuovo design che cattura meno peli, abbraccia meglio le superfici, rileva e si adatta ai tappeti.

La potenza di aspirazione della nuova spazzola in gomma dovrebbe essere più durevole. Mantiene la sua potenza di aspirazione di 2500 Pa come sul Roborock S6 MaxV e una batteria da 5200 mAh che assicura un’autonomia fino a 3 ore di pulizia.

Troviamo poi due contenitori: uno per 300 ml di acqua (capacità di circa 200 m²) e un altro per la polvere, un po’ più grande rispetto ai modelli precedenti (470 ml – circa 300 m² puliti).

Capacità di sollevarsi

Il Roborock S7 mantiene il principio di una doppia pulizia con l’aggiunta del lavapavimenti, ma con possibilità rafforzate.

Il lavapavimenti ora vibra e gira fino a 3000 giri/min per rimuovere lo sporco incrostato in profondità su varie superfici. Sull’app, il Roborock S7 offrirà tre intensità di pulizia: 1650 giri, 2300 o 3000 giri al minuto.

La pressione di lavaggio è praticamente raddoppiata rispetto ai migliori modelli Roborock disponibili ma l’azienda cinese sottolinea che il flusso d’acqua non è maggiore con questa tecnologia rispetto a Roborock S6 MaxV e S5 Max.

Ma la grande novità del Roborock S7 è la sua capacità di sollevare il “mocio” quando ci si avvicina a un ostacolo che non necessita di essere inumidito o ad una superficie che non necessita di essere lavata. Per questo, il robot aspirapolvere utilizza un sistema di rilevamento della superficie migliorato, sempre con i suoi sensori. Quindi, non sarà più necessario definire zona vietate al lavaggio.

Opzioni aggiuntive

In termini di opzioni, l’S7 migliora anche le sue possibilità. Sfrutta ancora la stessa app (iOS e Android) per gestire la pulizia, la mappatura fino a quattro piani, la programmazione dei tempi di pulizia, configurare le preferenze e l’intensità della pulizia e definire dove non andare.

L’app consente di sapere sempre dove ha aspirato e asciugato il robot. Si può anche seguirlo in tempo reale durante la sua sessione, mappando meglio le aree in cui ha identificato un tappeto utilizzando gli ultrasuoni e questo appare sull’app.

Assicurata infine la compatibilità con Amazon Alexa o Google Assistant e può rispondere ai comandi vocali.



Il Roborock S7 sarà disponibile nel secondo trimestre del 2021 al prezzo di 549 euro. All’inizio sarà disponibile solo in bianco. Più tardi arriverà un modello nero e un cassonetto abbinato per la polvere.