La rivoluzione nella pulizia delle piscine è ora completa grazie ai robot di Aiper [in promo]

La manutenzione delle piscine è da sempre una sfida, ma grazie ai robot da piscina della gamma Aiper, questa operazione è diventata più semplice ed efficiente. Questi dispositivi innovativi non solo garantiscono una pulizia impeccabile, ma offrono anche una serie di caratteristiche tecniche avanzate che li rendono indispensabili per ogni proprietario di piscina.

Utilità dei robot da piscina Aiper

I robot da piscina Aiper sono progettati per offrire una pulizia completa e senza sforzo. Grazie alla loro tecnologia avanzata, possono rimuovere polvere, sabbia e detriti di dimensioni piccolissime, garantendo un fondo della piscina sempre cristallino. Inoltre, la loro capacità di scalare le pareti e pulire la linea di galleggiamento assicura una pulizia totale, riducendo al minimo l’intervento umano.

Robot Aiper: in cosa si differenziano

Rispetto ai tanti prodotti in commercio i robot di Aiper hanno mandato in pensione i lunghi cavi di alimentazione dei prodotti della vecchia generazione e si muovono in modo autonomo grazie ad affidabili batterie, capaci di alimentarli per tutto il tempo utile a completare un programma di lavoro in vasca.



Inoltre, proprio come i robot utilizzati per le pulizie domestiche i pool cleaner di Aiper hanno un design piacevole (studiato per muoversi agilmente sott’acqua), sono dotati di comoda impugnatura e hanno un peso ridotto, caratteristica che li rende facilmente recuperabili dall’acqua una volta completata la pulizia.



Tanti i modelli in gamma, che si adattano a tutte le esigenze degli utenti e garantiscono una pulizia efficace e approfondita per ogni tipologia e metratura di piscina. Qui di seguito ecco le caratteristiche tecniche di tutti i modelli diponibili che, proprio in occasione dell’estate, godono di una promozione speciale che vi permetterà di risparmiare sul prezzo di acquisto.

I modelli Aiper

Aiper Seagull Pro

Aiper Seagull Pro è un robot pulisci piscina senza fili, progettato per piscine interrate con superfici in calcestruzzo, fibra di vetro, vinile e piastrelle. È dotato di un sistema a quattro motori, con due motori dedicati all’aspirazione e due alle spazzole, garantendo una pulizia efficiente e potente. La sua batteria di grande capacità offre un’autonomia fino a 150 minuti e si ricarica completamente in 1,5 ore. Seagull Pro può pulire piscine fino a 300 m² e 15 metri di lunghezza, arrampicandosi anche sulle pareti e pulendo la linea di galleggiamento. La tecnologia di navigazione WavePath assicura una copertura completa della piscina, mentre il sistema di filtraggio innovativo trattiene efficacemente sporco e detriti. Inoltre, dispone di tre modalità di pulizia: automatica (pavimento + parete), solo pavimento e solo parete. Prezzo, in promozione, a 599 euro anziché 749 euro.

Aiper Scuba SE

Aiper Scuba SE è ideale per piscine fuori terra con superfici piane. Dotato di un design idrodinamico, il dispositivo scivola facilmente attraverso l’acqua, raccogliendo sporco e detriti con un’efficienza energetica ottimale. Il sistema a doppio motore genera una potenza di aspirazione di 75 litri per minuto (LPM), garantendo una pulizia efficace del fondo della piscina. La batteria del Scuba SE offre un’autonomia fino a 90 minuti e si ricarica completamente in circa 3 ore. Il robot è in grado di coprire piscine fino a 80 metri quadrati e 9 metri di lunghezza. Il sistema di filtraggio include un cestello con una capacità di 2 litri, che trattiene efficacemente i detriti raccolti. Il dispositivo è facile da usare grazie al sistema di attivazione one-click e non richiede cavi, eliminando così i problemi di grovigli e facilitando le operazioni di rimessaggio. Inoltre, è dotato di un sistema di allarmi sonori che informa l’utente sullo stato del robot durante il funzionamento. Disponibile nei colori bianco e nero, al prezzo di 149 euro anziché 229 euro.

Aiper Scuba S1 Pro

Aiper Scuba S1 Pro è progettato per affrontare le pulizie più impegnative. Dotato di un sistema di filtrazione a doppio strato, lavora in tandem con i motori quad-brushless per dedicare più potenza al lavaggio e all’aspirazione. Può raccogliere e immagazzinare detriti fino a 3 micron nel contenitore rifiuti da 5 litri. La tecnologia WaveLine garantisce una pulizia completa della linea di galleggiamento, mentre i sensori a infrarossi aiutano il robot a muoversi in sicurezza nella piscina, superando ostacoli come scarichi e prese d’acqua. Le ruote a battistrada offrono una mobilità superiore, permettendo al robot di arrampicarsi su pareti inclinate fino a 115°. Scuba S1 Pro ha un’autonomia di 180 minuti e può pulire piscine fino a 200 m². Il sistema di controllo intelligente con l’app Aiper permette di monitorare il livello della batteria e rivedere la cronologia delle pulizie. Inoltre, il filtro primario da 180 µm e il filtro secondario da 3 µm assicurano una pulizia dettagliata, trattenendo sia le particelle visibili che quelle invisibili. Anche per questo modello è attiva una promozione che permette di acquistare il prodotto a 999 euro invece che a 1.299 euro.

Aiper Scuba S1

Aiper Scuba S1 è consigliato e progettato per piscine interrate e fuori terra. Dotato di un motore inverter doppio e una pompa senza spazzole, offre una potenza di aspirazione di 265 litri per minuto (LPM), garantendo una pulizia efficace del fondo e delle pareti della piscina. La batteria agli ioni di litio fornisce un’autonomia fino a 150 minuti e si ricarica completamente in circa 3 ore.

Il sistema di filtrazione include un filtro a maglia fine da 180 micrometri, che trattiene efficacemente sporco e detriti. La tecnologia di navigazione WavePath 2.0 utilizza sensori inerziali e a infrarossi per garantire una copertura completa della piscina, evitando ostacoli e migliorando l’efficienza della pulizia. Le cinghie a battistrada offrono una maggiore trazione, permettendo al robot di arrampicarsi su pareti inclinate fino a 105°. Il design idrodinamico e la facilità d’uso, con un sistema di attivazione one-click, rendono il Scuba S1 un dispositivo pratico e affidabile per mantenere la piscina pulita senza sforzo. Il robot è disponibile per l’acquisto a 549 euro anziché 699 euro.

Aiper Scuba E1

Aiper Scuba E1 è un robot per piscine fuori terra. Dotato di un sistema a tre motori, con due motori per la trazione e uno per la pompa, offre una potenza di aspirazione di 227 litri per minuto. La batteria agli ioni di litio garantisce un’autonomia fino a 100 minuti e si ricarica completamente in circa 3 ore.

Il sistema di filtrazione avanzato include un filtro primario da 180 micrometri per le particelle visibili e un filtro secondario da 3 micrometri per le particelle invisibili, come alghe e microrganismi. Il contenitore dei detriti ha una capacità di 3,6 litri, trattenendo l’80% in più di detriti rispetto ad altri robot sul mercato. Il design idrodinamico e le ruote a doppio motore permettono al robot di adattarsi facilmente agli ostacoli, evitando di rimanere bloccato. L’attivazione con un click semplifica l’uso, mentre i paraurti anti-collisione proteggono sia il robot che la piscina. Un indicatore LED mostra lo stato della batteria, con colori che variano dal blu al rosso. Si può acquistate in promozione con un risparmio di 100 euro a 299 euro invece cha 399 euro.

Scuba N1 Pro

Aiper Scuba N1 Pro è un robot pulisci piscina senza fili, progettato per piscine interrate con superfici in cemento, vetroresina, vinile e piastrelle. È ideale per piscine fino a 200 mq e 20 metri di lunghezza. Dotato di una batteria con durata fino a 180 minuti, il robot offre una potenza di aspirazione di 492 litri per minuto, catturando particelle fino a 3 micron. Il sistema di filtraggio a doppio strato e i motori quad-brushless garantiscono una pulizia efficace, raccogliendo detriti in un contenitore da 5 litri. La tecnologia WaveLine permette al robot di pulire anche la linea di galleggiamento in orizzontale. Sensori a infrarossi aiutano il robot a manovrare e superare ostacoli come scarichi e prese d’acqua, arrampicandosi su pareti inclinate fino a 115°. Prezzo: 1.049 euro anziché 1.399 euro.

Aiper Scuba N1

Prezzo: 549 euro invece di 699 euro (risparmio di 130 euro).

Aiper Scuba L1

Aiper Scuba L1 è un robot pulisci piscina senza fili, ideale per piscine fuori terra con superfici piane. È progettato per piscine fino a 100 mq e 10 metri di lunghezza. Dotato di una batteria che dura fino a 100 minuti, il robot offre una potenza di aspirazione di 250 litri per minuto, catturando particelle fino a 180 micron. Il sistema di filtraggio a doppio strato e la spazzola a rullo inferiore garantiscono una pulizia approfondita, raccogliendo detriti in un contenitore da 3,6 litri. La tecnologia di attivazione con un solo clic e i paraurti anti-collisione rendono l’uso del robot semplice e sicuro. Inoltre, il sistema trimotore migliora le prestazioni di pulizia, assicurando che anche i più piccoli detriti vengano catturati. Aiper Scuba L1 costa 299 euro in promo, con un risparmio di 100 euro sul prezzo pieno.

Aiper Surfer S1

Aiper Surfer S1 è uno skimmer robotico senza fili, progettato per piscine interrate con uno speciale design anti incagliamento. Utilizza l’energia solare per un’alimentazione continua, garantendo una pulizia ecologica e sostenibile. Dotato di motori brushless, il Surfer S1 offre una rimozione efficiente di sporco e detriti grazie al design con ruota a pale. La batteria ha una durata fino a 10 ore, permettendo una pulizia prolungata senza interruzioni.

Il cestello filtrante ha una capacità di 5 litri e può catturare particelle fino a 200 micron. I rilevatori a ultrasuoni aiutano il robot a evitare le pareti della piscina, ottimizzando il percorso di pulizia per una copertura uniforme. Il controllo tramite app consente di monitorare e gestire il robot a distanza, rendendo l’uso ancora più comodo. Prezzo: 399 euro invece di 649 euro.

Conclusione

I robot da piscina della gamma Aiper rappresentano una soluzione all’avanguardia per la manutenzione delle piscine. Con le loro caratteristiche tecniche avanzate e la capacità di garantire una pulizia completa e senza sforzo, sono diventati un alleato indispensabile per ogni proprietario di piscina. Investire in un robot Aiper significa non solo risparmiare tempo e fatica, ma anche assicurarsi che la propria piscina sia sempre in condizioni ottimali.