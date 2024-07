Ezviz, la linea di telecamere Dual a doppio obiettivo

Due le novità di Ezviz in ambito telecamere: H7c Dual (2K) e H9c Dual (3K). Pensate per la sicurezza, offrono un maggior livello di protezione, grazie ad una particolare caratteristica. I dispositivi infatti sono dotati di doppio obiettivo. Progettate per un utilizzo versatile, in esterni o interni, la tecnologia fornita da Ezviz prevede controllo da remoto, altoparlanti integrati e visione notturna intelligente. Non mancano tecnologie di rilevamento avanzato e notifiche istantanee da app.

H7c Dual 2K: per la casa

I due obiettivi di questa telecamera per interni, garantiscono una copertura completa dall’alto verso il basso. C’è un obiettivo fisso grandangolare 2k e uno motorizzato, possono essere attivati individualmente o insieme. Quando lavorano in coppia permettono un monitoraggio integrale della stanza e sono in grado di fornire una registrazione istantanea dell’intero movimento inviando una copia all’app Ezviz. La telecamera è in grado di rilevare tutte le attività umane fino a catturare improvvisi cambiamenti solo negli ambienti interessati. Al suo interno la telecamera è dotata di lenti starlight e un faretto incorporato per le immagini notturne di qualità. Completano le caratteristiche l’audio bidirezionale e connettività Bluetooth. Infine è possibile attivare la possibilità di effettuare chiamate per rimanere in contatto con chi si desidera.

H9c Dual 3K: per estern

Anche H9c Dual 3K ha doppio obiettivo, ma è in grado di fornire protezione per aeree ampie, con una visione paragonabile ad un sistema a più telecamere. Niente punti ciechi dunque. Grazie alla nuova tecnologia a doppia lente di Ezviz, H9c Dual è completa di obiettivo grandangolare nella fascia superiore e teleobiettivo pan-and-tilt nella parte inferiore. Anche se settate su angoli di visione differenti per controllare aree diverse, riescono a lavorare in simultanea per rilevare un’unica attività. Quando l’obiettivo superiore individua un movimento o una figura umana, l’obiettivo motorizzato ruota automaticamente sulla specifica angolazione per agganciare la figura e registrare l’intera situazione. Per evitare il rilevamento eccessivo dei movimenti, H9c Dual permette di rilevare forme umane, veicoli, grazie all’IA. Anch’essa dispone di altoparlanti, al rilevamento di intrusi a distanza, emettono una forte sirena e i faretti iniziano a lampeggiare non appena vengono individuati degli estranei sul perimetro. Nel caso venissero rilevati intrusi a distanza, emettono una forte sirena e i faretti iniziano a lampeggiare non appena vengono individuati degli estranei sul perimetro. Le telecamere H7c Dual (2K) e H9c Dual (3K) permettono inoltre di avere opzioni di archiviazione sicure grazie al supporto di schede micro-SD interne fino a 512 GB e in cloud grazie all’EZVIZ CloudPlay.

Disponibilità e prezzi

H7c Dual 2K sarà presto disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 109 euro, H9c Dual 3K è disponibile su Amazon e presso Euronics, Expert e gli Ezviz Store, al prezzo consigliato al pubblico di 149,00€.