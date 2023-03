Ryan Reynolds ha venduto la sua azienda di telefonia di successo per 1,35 miliardi di dollari

Dal mondo della telefonia estera arriva una storia piuttosto particolare. Lo sapevate che il famoso attore Ryan Reynolds era il proprietario di un’azienda telefonica, Mint Mobile? Certamente non si tratta di un nome particolarmente famoso in Italia, ma proprio di recente questa è stata acquistata dal ben più noto colosso della telefonia statunitense T-Mobile per ben 1,35 miliardi di dollari.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

“Non avrei mai sognato di possedere una compagnia del wireless, e certamente non avrei mai sognato di venderla a T-Mobile”, dice l’attore su Twitter. La storia è iniziata nel 2019, quando Reynolds ha acquistato un gran numero di azioni Mint Mobile prendendone il controllo. La compagnia telefonica, nata nel 2016, ha sicuramente tratto vantaggio dall’avere un volto così famoso come proprietario come dimostrato anche dal recente acquisto.

Ma perché proprio una compagnia telefonica? Reynolds ha spiegato la propria decisione affermando che la maggior parte delle celebrità usano investire in prodotti di diverso tipo, come soluzioni per la cura per la pelle o alcolici. L’attore tuttavia era interessato a qualcosa di più pratico e attuale: i servizi telefonici.

Mint Mobile si pone come missione quella di offrire piani di dati mobili a prezzi convenienti e inferiori alla concorrenza. Dopo la vendita è da precisare che Reynolds non sparirà completamente dalla compagnia: rimarrà comunque parte del settore creativo del brand, continuando a offrire il suo volto e le sue abilità. Con qualche centinaia di migliaia di dollari in più in tasca.