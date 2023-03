Huawei presenterà il primo smartphone pieghevole con comunicazione satellitare: Mate X3

Il 23 marzo alle 7:30, ora locale italiana, Huawei lancerà nuovi smartphone, tra cui l’Huawei P60 e uno smartphone pieghevole: l’Huawei Mate X3.

Il brand cinese ha condiviso un’immagine su Weibo per offrire un’anteprima del suo design. Il Mate X3 avrà chiaramente uno stile a libro, ispirato al Galaxy Z Fold. Huawei mette in risalto la leggerezza e la robustezza del dispositivo, ma un’altra caratteristica attira l’attenzione.

Comunicazione satellitare



Negli ultimi mesi, la comunicazione satellitare è diventata una sfida cruciale per i protagonisti del settore della telefonia mobile. Fino ad ora, solo Apple e alcuni smartphone per l’uso in cantiere hanno adottato questa tecnologia.

Secondo Huawei Central, l’azienda prevede di introdurre questa funzionalità sull’Huawei Mate X3, rendendolo il primo telefono pieghevole con comunicazione satellitare. Il dispositivo potrà inviare e ricevere SMS tramite questa tecnologia.

Tuttavia, non è certo che l’Huawei Mate X3 arrivi in Europa per due ragioni. In primo luogo, Huawei sta progressivamente riducendo la sua presenza nel mercato degli smartphone e, più in generale, nel mercato europeo. In secondo luogo, a seguito di un 2022 economicamente difficile, molti giganti cinesi stanno attuando tagli nel 2023.