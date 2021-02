Da Samsung 4 anni di aggiornamenti di sicurezza per smartphone e tablet

Samsung offrirà un supporto esteso degli aggiornamenti di sicurezza per i suoi smartphone e tablet. Tutti i telefoni Galaxy delle serie Z, S, Note, A, M, XCover e Tab, lanciati dal 2019 in poi riceveranno almeno 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.



Al momento la copertura riguarderebbe più di 130 modelli. Si tratta, è bene sottolinearlo, di aggiornamenti di sicurezza, diversi dai classici major update del sistema operativo. Samsung, infatti, ha di recente promesso 3 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android per i suoi flagship. Mentre gli aggiornamenti di sicurezza copriranno ora quattro anni.

Qui di seguito l’elenco completo dei dispositivi idonei ai quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.