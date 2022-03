Samsung di nuovo sotto accusa: ridotte le performance del Galaxy Tab S8

Recentemente, Samsung è stata molto criticata per la scelta di ridurre artificialmente le performance del Samsung Galaxy S22 rispetto a quanto pubblicizzato in nome della sicurezza. Si è scoperto che non è solo questo telefono a essere soggetto a questa politica, ma lo è anche il Samsung Galaxy Tab S8. Le prestazioni del tablet durante l’uso di più di 10.000 applicazioni infatti sono decisamente inferiori a quelle dichiarate da Samsung.

Alcuni test effettuati da Geekbench hanno infatti confermato che il tablet riduce le proprie performance soltanto mentre sono eseguite alcune applicazioni specifiche. In precedenza si era speculato che questa situazione fosse dovuta da un errore nel GOS (Game Optimization Service) strumento che riduce le performance del dispositivo in condizioni di surriscaldamento. Ma ulteriori analisi hanno verificato che si tratta di un vero e proprio blocco manuale.

Fra le prove c’è un test effettuato utilizzando il noto videogame mobile Genshin Impact, o perlomeno una sua imitazione. Infatti eseguendo un’applicazione che ha lo stesso nome del videogioco ma non comporta alcun surriscaldamento le performance calano comunque significativamente.

Per questo motivo, Geekbench ha deciso di rimuovere il Galaxy Tab S8 dalla propria piattaforma che si occupa di valutare le prestazioni dei dispositivi. Samsung ha dichiarato l’intenzione di distribuire un aggiornamento per risolvere questo problema, ma ormai il danno è fatto: né il Samsung S22 né il Tab S8 torneranno sul sito di Geekbench anche a risoluzione del problema. I tablet precedenti di Samsung non sono affetti dal throttling delle performance, pertanto potranno rimanere.