Samsung e Google puntano sui tracker Bluetooth: previste grandi novità per il 2023

Il mercato dei tracker Bluetooth connessi vede tre prodotti in prima linea: l’Apple AirTag, Tile e lo SmartTag di Samsung. Tuttavia, il 2023 potrebbe segnare una svolta, con Google che si appresta a lanciare il proprio tracker Bluetooth connesso, il primo nella storia del colosso californiano. Secondo il media coreano Naver, il Google I/O 2023, previsto per il 10 maggio, sarà l’occasione perfetta per presentare il prodotto.

Il tracker di Google, conosciuto con il nome di “Grogu” (in riferimento al personaggio di Yoda in The Mandalorian), utilizzerà i segnali Bluetooth emessi dalla flotta di dispositivi Pixel per triangolare la posizione con grande precisione e facilitare la ricerca di oggetti smarriti. Più dispositivi Pixel ci sono nel mondo, maggiori saranno le possibilità di rilevare il tracker.

Samsung, tuttavia, non vuole rimanere a guardare e, secondo Naver, intende preparare il suo SmartTag di nuova generazione, SmartTag 2, dotato di maggior autonomia, segnale e portata migliorati per una ricerca ancora più accurata, oltre a nuove funzionalità legate alla privacy dell’utente. Non sono ancora disponibili informazioni sulla data di presentazione del nuovo SmartTag di Samsung.