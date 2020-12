Samsung Galaxy Buds Pro in arrivo con Galaxy S21

Samsung è al lavoro su tantissimi prodotti per il 2021 e, oltre ai nuovi smartphone pieghevoli, il Galaxy S21, (l’ultimo) Galaxy Note e altri smartphone nelle categorie di fascia medio/bassa, il produttore si sta concentrando anche su dei nuovi auricolari.

Proprio le cuffiette true wireless saranno nientemeno che gli attesissimi Galaxy Buds Pro che secondo le informazioni dell’FCC sono in dirittura d’arrivo. Ad oggi è troppo presto per discutere delle caratteristiche ma in base alle evoluzioni del mercato non è difficile capire dove intende arrivare Samsung: cancellazione attiva del rumore e design migliorato per renderli ancora più confortevoli una volta indossati.

Secondo un rapporto di SamMobile, i Galaxy Buds Pro dovrebbe essere lanciati insieme al Galaxy S21 a gennaio, quindi tra meno di 2 mesi.