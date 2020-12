Come recuperare i dati su iPhone

Hai perso o cancellato per errore i tuoi dati iPhone? Scopri in questo articolo come poterli recuperare.

Può capitare a tutti che per sbaglio si ha cancellato un dato, una foto o qualcosa di importante dal proprio iPhone e chiedersi sarà possibile recuperarlo? È una domanda più che lecita ed è per questo che abbiamo scelto di scrivere questo articolo e fornirti una risposta chiara e decisa al recupero dati Iphone.

Come recuperare i dati di un iPhone funzionante

Quando il tuo Iphone è ancora funzionante anche se solo parzialmente, magari perché si è danneggiato o rotto, abbiamo la possibilità di recuperare i nostri dati dal telefono senza doverci rivolgere a nessun’altro. Per farlo hai la possibilità di scaricare o installare sul tuo PC un programma apposito, come ad esempio Apowe Rescue. Grazie a questo programma avrai modo di recuperare tutti i tuoi file. Dopo aver scaricato il programma dovrai collegare il tuo Iphone al tuo PC e una volta fatto aprire il programma. A questo punto potrai selezionare tutto ciò che vuoi recuperare e avviare la scansione. Una volta terminata l’operazione tutti i dati saranno presenti sul tuo PC.

Se non vuoi affidarti ad un’app esterna come fare?

Se non vuoi affidarti ad un programma esterno puoi valutare se il backup IOS ha conservato le foto, le immagini o i dati a te di interesse. Per farlo dovrai collegare il tuo PC ovviamente con sistema operativo IOS ed eseguire il backup tramite iCloud. Questo sistema è utilizzabile anche quando il tuo telefono lo hai perso o ti è stato rubato. Hai quindi la possibilità di scaricare tutti i dati sul PC utilizzando l’estensione iPhone Backup Extractor, in questo caso però non è necessario avere un PC con sistema operativo IOS va bene anche un sistema operativo Windows purché tu provveda a scaricare la versione corretta del programma.

Cosa fare quando invece il telefono non è più funzionante?

Quando il telefono è rotto e non più funzionante o quando il tuo schermo è completamente inutilizzabile non hai modo di autorizzare le operazioni necessarie per eseguire i vari backup per salvare i tuoi dati. In questi casi l’unica soluzione che puoi fare è quella di rivolgerti a dei professionisti. Se non vuoi riparare il tuo telefono perché prevedi di acquistarne uno nuovo a breve termine, molti riparatori di smartphone ti permettono anche di recuperare solamente i tuoi dati. Dispongono infatti di programmi professionali, e metodi specifici per il recupero di ogni singolo dato.

Conclusioni

Ti consigliamo per la tua sicurezza di eseguire sempre un backup del tuo iPhone sul tuo PC così che in caso di furto, smarrimento o rottura i tuoi dati non vadano mai persi. Capiamo però che ci sono casi in cui magari nonostante questa premura la problematica si sia presentata lo stesso e quindi puoi scegliere di agire seguendo una delle nostre soluzioni. Puoi provare il recupero fai da te oppure vagliare per il recupero con professionista a seconda delle tue esigenze.