Galaxy A32 ufficiale, è il modello 5G più economico del catalogo Samsung

Mentre tutti gli occhi sono stati puntati sulla conferenza di presentazione della gamma Galaxy S21 insieme alle cuffie true wireless Galaxy Buds Pro e SmartTag, il produttore coreano rilancia e, nella giornata di oggi, annuncia un nuovo modello di fascia media.

Galaxy A32 5G è il modello 5G più conveniente all’interno del catalogo e uno dei pochi con un’ampia batteria da 5000 mAh in grado di garantire un’autonomia sopra la media.

Scheda tecnica

Davanti troviamo uno schermo LCD da 6,5 ​​pollici a risoluzione HD+ da cui spunta una notch a forma di goccia nella parte centrale per contenere i costi. In questo caso, il refresh rate è stabile a 60 Hz senza particolari caratteristiche.

Galaxy A32 5G arriverà in Italia in unico taglio: 4GB di Ram e 128 GB di memoria interna, abbastanza per accontentare le esigenze di pubblico consumer ma con un sensore di impronte digitali sotto il pulsante di accensione posto sul bordo destro.

Un quadruplo sensore fotografico posteriore, abbinato ad una fotocamera frontale, sarà invece il fulcro delle performance fotografiche:

Sensore principale da 48 Megapixel

Ultra grandangolare da 8 Megapixel

Obiettivo da ritratto da 2 Megapixel

Obiettivo macro da 5 Megapixel





“Samsung Galaxy A32 5G conferma ulteriormente la nostra ambizione di fornire a tutti i consumatori le prestazioni e la velocità del 5G, grazie all’introduzione di una nuova opzione in grado di coniugare la miglior esperienza mobile possibile con le funzionalità Samsung più apprezzate”, ha spiegato Paolo Bagnoli Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia. “Galaxy A32 5G amplia ancor maggiormente la gamma di prodotti della apprezzata serie Galaxy A”.

Prezzo e uscita in Italia

Galaxy A32 5G sarà disponibile in Italia nei colori Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet e Awesome Blue a partire da febbraio. Prezzo consigliato di 299,90€.