Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34 saranno annunciati questo mese: ecco le prime immagini

Sono trapelate in rete nuove informazioni sui prossimi modelli della serie A di Samsung: Galaxy A54 e A34 (che si pensava sarebbero stati lanciati a gennaio, ma così non è stato). Naturalmente, ci sono anche delle immagini disponibili, che mostrano e confermano dettagli e specifiche degli smartphone.

Una caratteristica particolare di entrambi è il design: per essere precisi, quello per le fotocamere. Non ci sarà più infatti la classica camera island, ma ciascuna lente sarà posta in una sporgenza a sé. Si tratta di una filosofia che Samsung sta applicando a molti dei propri telefoni.

Samsung Galaxy A34

Passando agli smartphone individuali, abbiamo notizie sul processore dell’A34, in realtà diverse da quelle che erano trapelate in precedenza. Infatti ora sappiamo che ad aspettarci sarà un Mediatek MT6877V, con velocità di 2,2 GHz. Non è molto specifico, ma potrebbe essere Dimensity 900, 920 o 1080 con una CPU più limitata. Le configurazioni inoltre dovrebbero essere di 6GB/128GB e 6GB/256GB per quanto riguarda RAM e memoria.

Il display invece sarà Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici e refresh rate di 120 Hz. Ci sarà una tripla fotocamera posteriore con sensori di 48, 8 e 5 Megapixel, mentre la selfie cam sarà da 13 Megapixel in un notch a goccia. La batteria sarà di 5.000 mAh e lo smartphone avrà un’ottima certificazione IP67 contro polvere e acqua.

Samsung Galaxy A54

Il Galaxy A54 invece avrà un processore Exynos 1380, con le stesse configurazioni di RAM e memoria del “fratello”. Il display sarà invece un Super AMOLED da 6,4 pollici FHD+, con refresh rate di 120 Hz. Le fotocamere però saranno più potenti: 50, 12 e 5 Megapixel le posteriori mentre 32 Megapixel la selfie cam, sempre nel notch a goccia.

Anche in questo caso, l’A54 disporrà di batteria da 5.400 mAh e certificazione IP67. Entrambi gli smartphone saranno disponibili nei colori Verde Lime, Viola e Nero, e dovrebbero essere annunciati in un evento che avrà luogo questo mese.