Samsung Galaxy Buds 2 si mostrano in video grazie a Evan Blass

Tra circa un mese Samsung presenterà la sua gamma di dispositivi per la seconda metà dell’anno. Se gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 cattureranno la massima attenzione, non dovrebbero essere le uniche novità. L’azienda dovrebbe infatti cogliere l’occasione per svelare il suo nuovo smartwatch di punta, il Galaxy Watch 4, così come le nuove cuffie wireless, le Galaxy Buds 2.

Proprio le nuove cuffie sono finite nel mirino del leaker Evan Blass che ha pubblicato alcuni video in anteprima. Le Galaxy Buds 2 sembra che saranno disponibili in bianco, viola o verde oliva mentre la custodia rimarrà bianca al suo esterno.

I tre video permettono anche di scoprire la presa USB-C sul retro della scatolina oltre a due LED su di esso: uno interno e uno esterno. Ciò che indubbiamente consentirà di visualizzare separatamente il livello della batteria della custodia o delle cuffie.

Il design del Galaxy Buds 2 ricorda quello delle Galaxy Buds Pro con una superficie touch particolarmente liscia a forma di fagiolo, che ricorda il design del Galaxy Buds Live. Tuttavia, potrebbero verificarsi delle cuffie in-ear.

I video mostrano anche due piccoli fori all’esterno di ciascun auricolare. Ciò che suggerisce che saranno dotati di diversi microfoni. Se immaginiamo che uno di essi verrà utilizzato per catturare la voce durante le chiamate vocali, non è escluso che il secondo venga utilizzato per un’eventuale riduzione attiva del rumore o una modalità trasparente. Samsung offre infatti questo tipo di funzionalità sui suoi Galaxy Buds Pro e Galaxy Buds Live.

Tuttavia, i Galaxy Buds 2 debutteranno ad un prezzo inferiore rispetto alla “Pro” ad un prezzo compreso tra i 180 e 200 euro. La loro presentazione è prevista per l’11 agosto.