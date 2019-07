Le vendite del primo trimestre degli smartphone della serie Galaxy S10 di Samsung sono state del 12% superiori rispetto alle vendite del modello precedente, il Galaxy S9. È quanto riporta l’istituto di analisi Counterpoint Research.

Secondo le informazioni appena pubblicate, tra marzo e maggio sono state vendute 16 milioni di unità di Galaxy S10, un dato che migliora in maniera decisa le performance (in verità piuttosto mediocri) del predecessore S9.

Samsung ha presentato i modelli Galaxy S10, S10 Plus e S10e a marzo e ha lanciato lo smartphone Galaxy S10 5G ad aprile in Corea. La versione 5G del suo flagship esordirà presto anche in Italia.

Della triade di modelli S10 Plus si accaparra il 42% delle vendite, seguito dal Galaxy S10 con il 32% e dal modello S10e con il 22%. nel nostro Paese la versione S10 e è stata oggetto di una importante campagna promozionale sul volantino Esselunga.

Secondo Counterpoint Research il buon successo della serie Galaxy S10 ha permesso a Samsung di guadagnare importanti quote di mercato nel segmento degli smartphone premium, Nel primo trimestre, il gigante sudcoreano ha raggiunto una quota di mercato del 25%, in rialzo di tre punti percentuali rispetto all’anno precedente.

