Samsung Galaxy S10 5G: pronta all’esordio la versione sudcoreana

Il Samsung Galaxy S10 è in vendita da poche settimane ma già compare all’orizzonte la versione 5G di questo modello. In realtà le informazioni che filtrano riguarderebbero la variante coreana con tecnologia di quinta generazione.

Il Samsung Galaxy S10 5G sarà disponibile in due tagli di memoria: 256 GB e 512 GB. Inoltre, le dimensioni e il peso del telefono saranno leggermente diversi dalle specifiche della versione che verrà distribuita nel resto del mondo. Ma, d’altra parte, non ci rimane che spiare la variante coreana perché, con grande probabilità, la Corea del Sud sarà il mercato di esordio di questo modello.

Lo smartphone destinato al Paese asiatico è leggermente più pesante (208 grammi) e un po’ più corto e sottile (162,2 x 77,1 x 7,8 mm). La batteria invece sarà da 4.500 mAh, cioé la stessa del modello che arriverà in Europa. Giusto chiedersi, a questo punto, perché misure e peso siano diversi se la batteria impiegata sarà la stessa. Possiamo ipotizzare che la variante coreana potrebbe integrare la Cpu Exynos e un modem 5G di Samsung. Nel resto del mondo, invece, potrebbe arrivare il modello con processore Qualcomm e il modem X50 5G. Ma si tratta solo di speculazioni.

Il telefono sarà disponibile nei colori Majestic Black, Crown Silver e Royal Gold con memoria da 8GB /256 GB mentre il modello da 8GB/512GB dovrebbe – in più – disporre della colorazione Crown Silver.

Parlando del comparto imaging le fotocamere sembrano replicare la configurazione del modello S10+ con, in più, l’aggiunta del sensore ToF.

C’è una fotocamera da 16 Megapixel ultra-grandangolare f/2.2, un obiettivo standard da 12 Megapixel e apertura da f/1.5 a f/2.4, un’ottica tele da 12 Megapixel f/2.4 e il sensore di profondità ToF f /1.9.



Il Samsung Galaxy S10 5G sarà ufficialmente lanciato in Corea del Sud il 5 aprile a un prezzo sicuramente superiore ai 1.000 euro.