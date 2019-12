Samsung ha lanciato la sua One UI 2.0 che gira su Android 10 per la famiglia Samsung Galaxy S10 in alcune aree geografiche questa settimana.

Tutti coloro che possiedono un Galaxy S10e, S10+ o S10 in Italia stanno ricevendo l’aggiornamento.

Noi lo abbiamo ricevuto questa notte e lo stiamo scaricando, come potete vedere dallo screenshot qui sotto.

Nel frattempo, la società ha aggiornato il manuale utente del Galaxy S10 per supportare al meglio l’aggiornamento principale ad Android 10. Ci sono alcune sezioni del manuale che spiegano le funzionalità della nuova interfaccia One UI 2.0.



Se non avete impostato l’aggiornamento automatico sul vostro dispositivo, andate su impostazioni, aggiornamento software per fare il dowload del nuovo firmware, che pesa 1979,05 MB.

Fra le novità introdotte sulla gamma Samsung Galaxy S10 ci sono alcuni miglioramenti della modalità notte, un diverso layout dei titoli e dei pulsanti per risparmiare spazio sullo schermo, animazioni più fluide, nuove gesture di mavigazione, interazioni migliorate, nuovi modi per accedere alla modalità con una mano, migliore gestione del pannello della fotocamera, nuove personalizzazioni del menù rapido per accedere alle funzionalità più usate, aggiunta della funzione cestino per la rubrica dove i contatti eliminati rimarranno per 15 giorni prima di essere definitivamente eliminati e molto altro ancora.