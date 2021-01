I nuovi Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra 5G sono stati presentati da poche ore e già sono partite le prime promozioni di vendita. Il produttore coreano ha messo in pista una serie di sconti e di omaggi per chi deciderà di acquistare i suoi nuovi flagship, che sono in prenotazione dalle 17 di ieri pomeriggio in tutte le principali catene retail e sull’e-commerce di Samsung.

Le prevendite sono attive anche su Amazon che, per offrire qualcosa in più ai propri clienti, ha scelto di includere in confezione il carica batteria che, fra mille polemiche, tutti i principali produttori del mondo stanno rimuovendo dal box di vendita.

Ecco allora, qui di seguito, i Galaxy S21 in promozione su Amazon (potete trovare tutte le promozioni sui nuovi Samsung QUI)

