Samsung Galaxy S25 data di uscita prevista e novità sui prossimi modelli

Il Samsung Galaxy S25 potrebbe essere uno dei primi flagship ad arrivare sul mercato nel 2025. Il top di gamma coreano dovrebbe essere declinato in tre modelli: Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus e Samsung Galaxy S25 Ultra.

Attualmente, la data esatta di lancio resta incerta. Tuttavia, possiamo fare ipotesi ragionate basate su voci e indiscrezioni, oltre che sulle abitudini di lancio passate di Samsung. Ad esempio, nel terzo trimestre del 2024, Samsung ha confermato che la linea Galaxy S25 sarà disponibile nella prima metà del 2025. Analizzando i lanci precedenti, si nota che i modelli Galaxy S delle ultime edizioni sono sempre stati rivelati tra metà gennaio e metà febbraio. I precedenti modelli Galaxy S24, S23, S22 e S21 sono stati annunciati rispettivamente il 17 gennaio, il 1 febbraio, il 9 febbraio e il 14 gennaio.

La previsione attuale indica che la presentazione ufficiale del Galaxy S25 avverrà tra il 15 gennaio e il 15 febbraio 2025, con una possibilità concreta che cada il 22 gennaio, data supportata da diversi leak recenti. Durante questo periodo, è improbabile che Samsung lanci nuovi modelli prima della metà di gennaio, dato che il CES 2025 si svolgerà dal 7 all’11 gennaio, un evento tradizionalmente dedicato all’annuncio di TV e prodotti per la casa intelligente da parte di Samsung.

Data di annuncio del Samsung Galaxy S25

Analizzando le tempistiche e i fusi orari, il 22 gennaio si presenta come la data più plausibile. Un ulteriore indizio proviene da una notizia che viene da fonti vietnamite riprese dal leaker shared by @pnk505 su X (ex Twitter). secondo la quale il 5 gennaio sarà possibile ottenere un sconto del 10% sui nuovi modelli Galaxy. Sebbene sembri logico pensare che questa data possa coincidere con l’annuncio, essendo domenica non sarebbe in linea con le consuete pratiche di Samsung. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che l’annuncio avvenga nei giorni immediatamente successivi.

Previsioni sulla data di pre-ordine

Le abitudini relative ai pre-ordine dei nuovi dispositivi Samsung si sono stabilizzate in un modello ben definito. Negli ultimi anni, Samsung ha aperto le pre-vendite per i nuovi smartphone lo stesso giorno in cui venivano annunciati, ed è altamente probabile che questa pratica continui con l’arrivo del Samsung Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra.

Di conseguenza, ci aspettiamo che gli utenti possano iniziare a pre-ordinare i nuovi modelli immediatamente dopo la loro presentazione ufficiale, prevista intorno al 22 gennaio 2025.

Samsung ha storicamente offerto incentivi durante i periodi di pre-ordine, come accessori gratuiti o sconti, per incoraggiare l’acquisto anticipato. Pertanto, gli utenti interessati a entrare nel mondo dei Galaxy S25 dovrebbero tenere d’occhio eventuali notizie riguardanti promo e vantaggi speciali che potrebbero accompagnare il lancio ufficiale e i relativi pre-ordini.

Disponibilità del Samsung Galaxy S25

Secondo le consuetudini degli anni precedenti, i telefoni della serie Galaxy S25 dovrebbero essere disponibili per l’acquisto circa due settimane dopo la loro presentazione ufficiale. I precedenti modelli Galaxy S24 e S23 sono stati messi in vendita rispettivamente 14 e 16 giorni dopo l’annuncio. Pertanto, se il Galaxy S25 sarà annunciato il 22 gennaio 2025, è ragionevole supporre che la data di disponibilità sul mercato avverrà attorno al 5 febbraio 2025, con una leggera flessibilità di alcuni giorni in più o in meno.

In effetti, basandoci sui dati storici, i modelli della serie Galaxy S tendono a seguire un calendario prevedibile. Ad esempio, il Galaxy S24 è stato lanciato il 31 gennaio 2024. Ma ne sapremo di più nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi della data di lancio.

Le varianti del Galaxy S25

Oltre ai modelli principali della serie Galaxy S25, ovvero Samsung Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra, ci sono anche attese per varianti aggiuntive, tra cui il Samsung Galaxy S25 FE e il Samsung Galaxy S25 Slim. L’FE, acronimo di “Fan Edition”, è tradizionalmente una versione più economica della linea principale che offre funzionalità interessanti a un prezzo ridotto. Samsung ha storicamente introdotto modelli FE in anni alterni, ma la domanda per una nuova edizione è alta, specialmente considerando il successo delle versioni passate.

Si prevede che la Galaxy S25 FE non sarà lanciata contemporaneamente alla serie principale, ma piuttosto alcuni mesi dopo. L’ultimo aggiornamento su questo modello suggerisce che potrebbe debuttare ad aprile 2025, seguendo la consuetudine di Samsung di rilasciare questi modelli circa sei mesi dopo le versioni principali.

Ci potrebbe poi essere anche un Samsung Galaxy S25 Slim, descritto come una variante più sottile e leggera rispetto ai modelli standard. Anche in questo caso, le principali fonti indicano che il S25 Slim non sarà disponibile al lancio della gamma principale, ma in un secondo momento, ipoteticamente tra aprile e maggio 2025.