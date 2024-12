Samsung Galaxy S25 Ultra: tutto quello che sappiamo sul nuovo top di gamma

Il Galaxy S25 Ultra non sarà il primo smartphone del 2025, ma sicuramente uno dei primi flagship ad arrivare sul mercaot. La sua presentazione dovrebbe avvenire il 22 gennaio, nel classico Galaxy Unpacked.

La gamma Galaxy S25 integrerà il nuovo chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Questo processore all’avanguardia ha ottenuto recensioni entusiastiche per le sue prestazioni, potenzialmente in grado di rivaleggiare con l’A18 Pro di Apple. L’abbiamo già visto nell’Asus ROG Phone 9 Pro e non ci ha deluso!

Naturalmente, ci aspettiamo di vedere la versione stabile di One UI 7 in esecuzione su Android 15.

Ma cosa sappiamo di questo modello? Verrebbe da dire praticamente tutto. Nel corso delle ultime settimane non è passato giorno senza che pubblicassimo qualcosa del flagship del produttore coreano. Qui, come ultimo articolo del 2024, vogliamo fare il punto su tutto quello che sappiamo sul Galaxy S25 Ultra.

Design e display del Galaxy S25 Ultra

I modelli Ultra sono noti per il loro design rettangolare, che conferisce un look elegante e orientato al business. Tuttavia, le voci di quest’anno suggeriscono che il Galaxy S25 Ultra potrebbe adottare un approccio più morbido con angoli più arrotondati, a tutto vantaggio di un maggiore comfort in mano. Si prevede comunque che presenti una cornice in titanio con la stessa finitura porosa che abbiamo imparato ad amare sul Galaxy S24 Ultra.

Questo potenziale cambiamento di design preoccupa un po’: siamo da sempre fan dell’estetica audace e professionale dell’S24 Ultra che lo distingue dal resto della gamma. Tuttavia, siamo curiosi di vedere come Samsung proporrrà il nuovo mix stilistico.

Anche il Galaxy S25 Ultra manterrà alcune delle caratteristiche preferite dai consumatori come lo stilo S Pen, la resistenza all’acqua e alla polvere IP68 e i doppi altoparlanti.

Dovrebbe essere di poco più sottile e leggero del Galaxy S24 Ultra, con una riduzione di circa 0,4 mm di spessore e 14 grammi di peso. Nell’uso quotidiano, è probabile che questi cambiamenti siano quasi impercettibili.

Per quanto riguarda i colori, anche se i modelli Ultra spesso tendono a presentare tonalità più tenui, riescono comunque ad avere un pizzico di giocosità. L’S24 Ultra, ad esempio, era disponibile in giallo e viola oltre ai classici nero e grigio, con opzioni esclusive pe rl’ecommerce Samsung.com come arancione e verde chiaro.

Colori previsti per il Galaxy S25 Ultra:

Titanium Black

Titanium Gray

Titanium Jade Green

Titanium Jet Black

Titanium Pink Gold

Titanium Silver Blue

Titanium White Silver

I pannelli AMOLED di Samsung sono leader del settore da tempo. L’attuale marchio, Dynamic AMOLED 2X, evidenzia la frequenza di aggiornamento adattiva (1-120 Hz) e l’eccezionale luminosità di picco, che ora raggiunge un valore di 2.600 nit sul Galaxy S24 Ultra.

Non abbiamo sentito parlare di aggiornamenti rivoluzionari in questo reparto. Tuttavia, la qualità del display sarà ulteriormente migliorata dal nuovo rivestimento antiriflesso introdotto da Samsung sul Galaxy S24 Ultra e successivamente portato sul Galaxy Tab S10 Ultra. Naturalmente, speriamo e ci aspettiamo di vedere lo stesso sul Galaxy S25 Ultra.

Prevediamo che il Galaxy S25 Ultra presenterà lo stesso ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, che offre una frequenza di aggiornamento dinamica da 1 a 120 Hz, un’eccellente precisione del colore, supporto HDR e le cornici sottilissime di Samsung, che, francamente, non potrebbero essere più sottili.

Per quanto riguarda la biometria, è lecito supporre che Samsung riproporrà lo scanner di impronte digitali a ultrasuoni posto sotto lo schermo. Questa tecnologia, perfezionata nel corso di più generazioni, è sia veloce sia precisa, e richiede solo un breve tocco sull’area designata. Anche lo sblocco facciale rimarrà probabilmente disponibile, ma poiché si basa esclusivamente sulla fotocamera selfie, è meno sicuro e non ampiamente accettato dalle app bancarie o di pagamento.

La fotocamera Galaxy S25 Ultra

Il Galaxy S24 Ultra è dotato di una fotocamera principale da 200 Megapixel, uno tele con zooom 3x da 10 Megapixel, uno tele con zoom 5x da 50 Megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Si tratta di uno dei migliori sistemi di fotocamere disponibili su uno smartphone. Un mix versatile per qualsiasi tipo di scatto.

Samsung non dovrebbe apportare modifiche significative a questa configurazione: insomma, squadra vinecnte non si cambia. Tuttavia, si vocifera che la fotocamera ultra-grandangolare riceverà un upgrade, con un sensore da 50 Megapixel.

Il nuovo processore potrebbe anche apportare miglioramenti all’elaborazione delle immagini e c’è la possibilità che Samsung possa perfezionare ulteriormente il suo software. Forse potremmo vedere qualche modalità per competere con gli Stili fotografici aggiornati di Apple o per offrire una post-elaborazione delle foto migliorata. In ogni caso, non vediamo l’ora di provarlo!

È improbabile che la fotocamera frontale da 12 Megapixel subisca aggiornamenti. Offre già selfie molto buoni con dettagli nitidi e dinamiche ben bilanciate, il che la rende più che adatta per le videochiamate e l’uso quotidiano.

Prestazioni e benchmark del Galaxy S25 Ultra

Qualcomm ha presentato ufficialmente lo Snapdragon 8 Elite, il suo chip più recente e potente, basato su un avanzato processo a 3 nm. Questo aggiornamento promette prestazioni migliorate e una migliore efficienza energetica.

È quasi certo che lo Snapdragon 8 Elite alimenterà il Galaxy S25 Ultra. Resta da vedere se sarà una versione personalizzata “Made for Galaxy” come lo Snapdragon 8 Gen 3 nel Galaxy S24 Ultra. Tuttavia, le prime indiscrezioni suggeriscono che si tratti di un atteso balzo in avanti nelle prestazioni per Android, potenzialmente in grado di rivaleggiare o addirittura superare i processori della serie A di Apple.

Tuttavia, è bene sottolinearlo, questi chip ad alte prestazioni richiedono una gestione della temperatura molto sofisticata.

Ci sono indiscrezioni anche su un possibile aggiornamento della RAM a 16 GB per l’S25 Ultra, ma a quanto si dice solo per i modelli da 512 GB e 1 TB, mentre la versione da 256 GB rimarrà con 12 GB. Il Galaxy S24 Ultra è dotato di 12 GB di RAM in tutte le opzioni di archiviazione e non ha mostrato alcun segno di difficoltà, quindi la RAM extra potrebbe essere più una questione di investimento futuro che di necessità.

Per quanto riguarda l’archiviazione, Samsung offre spesso vantaggi per i preordini come aggiornamenti gratuiti o valori di permuta migliorati. I primi utenti dell’S25 Ultra potrebbero ottenere un aumento di archiviazione gratuito durante la promozione di lancio.

Il software del Galaxy S25 Ultra

Il Galaxy S25 Ultra dovrebbe eseguire Android 15 con One UI 7. Questa versione include un design dell’interfaccia utente rinnovato, nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sia di Google sia di Samsung e miglioramenti come notifiche dinamiche ed elementi trasparenti, che ricordano iOS 18. La versione beta di One UI 7 è già attiva e mostra questi aggiornamenti.

L’impegno di Samsung per 7 anni di supporto software assicura che la serie Galaxy S24 continuerà a ricevere funzionalità come il nuovo strumento Sketch to Image, inizialmente introdotto con il Galaxy Note 6. A meno che il Galaxy S25 Ultra non includa funzionalità che richiedono specificamente la potenza dello Snapdragon 8 Elite, l’esperienza software dovrebbe essere in gran parte identica con quella dell’S24.

La batteria

La batteria da 5.000 mAh è diventata lo standard per i flagship Android ed è una capacità abbastanza importante, comunque sufficiente. E anche se alcuni concorrenti stanno innovando con l’integrazione di batterie da 5.600 mAh o addirittura da 6.000 mAh (come il prossimo OnePlus 13), ci si aspetta che il Galaxy S25 Ultra mantenga l’affidabile capacità di 5.000 mAh.

La vera domanda è se il nuovo chip Snapdragon 8 Elite da 3 nm fornirà guadagni in termini di efficienza energetica o se le sue richieste di potenza saranno invece più energivore.

Anche la tecnologia di ricarica rimarrà probabilmente invariata. Ci si aspetta che il Galaxy S25 Ultra mantenga la ricarica cablata da 45 W e quella wireless a 25 W.

Altre sorprese possibili

Il tempo in cui le caratteristiche tecniche venivano scoperte alla presentazione dei telefoni è finito da tempo. Neppure Apple sa (o vuole) più nascondere le indiscrezioni della vigilia del lancio. E pi ci si avvicina alla data della presentazione più si sciolgono gli ultimi dubbi.

Grandi sorprese, rispetto a quanto appreso finora, non dovrebbero esserci. C’è però una novità delle ultime ore che riguarda l’intelligenza artificiale. I modelli Galaxy S25 dovrebbero offrire accesso gratuito a Gemini Advanced per un determinato periodo di tempo, che dovrebbe andare dai due mesi della versione base ai sei mesi del modello Galaxy S25 Ultra.