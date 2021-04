Non ci sono buone notizie per i fan di Samsung e per il suo primo dispositivo pieghevole Galaxy Fold. Lo smartphone, la cui uscita era stata sospesa per problemi allo schermo lo scroso aprile, non ha ancora una data ufficiale di arrivo.

Nei giorni scorsi, Koh Dong-jin, un manager del gruppo sudcoreano aveva affermato a un organo di stampa locale che il telefono avrebbe potuto essere presentato nel corso del mese di luglio.

Tuttavia oggi giunge una doccia scozzese (fonte The Korea Herald): secondo la stessa Samsung e alcuni suoi partner, se davvero l’obiettivo di lancio del Galaxy Fold fosse fissato per il mese di luglio, ne dovremmo già sapere qualche cosa e la stampa avrebbe perlomeno dovuto essere già stata convocata.

Nel frattempo operatori e catene retail hanno annullato i pre-ordini rimborsando gli utenti. Ieri è stata la volta dell’operatore americano AT&T che ha avvisato ufficialmente i propri clienti della decisione.

Nelle settimane trascorse dalla sospensione dell’uscita del Galaxy Fold, gli ingegneri hanno lavorato alacremente per risolvere tutti i problemi di fragilità. Alcuni di loro sono stati ritratti da scatti fotografici con lo smartphone fra le mani anche in occasioni pubbliche. Ciò sottolinea l’impegno di Samsung a risolvere al più presto le problematiche e conferma che la compagnia di Seul non avrebbe abbandonato il progetto.