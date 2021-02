Samsung lancia una promozione di cashback (fino a 500 euro)

Samsung ha lanciato una speciale promozione di cashback su numerosi prodotti della sua gamma. A partire da oggi lunedì 8 fino al 28 febbraio chi acquisterà sullo shop online su Samsung.com e nei negozi di elettronica di consumo aderenti uno dei dispositivi Galaxy selezionati potrà usufruire di un meccanismo di cashback, che prevede un rimborso fino a 500 euro sugli acquisti.

Tra i prodotti interessati c’è il Galaxy S21+, uno dei tre modelli top di gamma presenat da pochi giorni da Samsung. Chi se lo metterà in tasca riceverà un cashback di 100 euro.

Acquistando invece uno fra i modelli Galaxy Fold 2 5G o Galaxy Z Flip 5G sarà possibile ottenere un rimborso rispettivamente di 500 e 400 euro.

Fra i prodotti compresi nella promozione troviamo anche Note20 Ultra 5G e Note20 (sia nella versione 4G che 5G) per i quali si potrà ottenere un cash back di 200 euro, e Galaxy S20 FE (anch’esso sia 4G che 5G) con un rimborso di 100 euro.

Le offerte non si limitano agli smartphone ma si estendono anche ai tablet di Samsung: chi acquista Galaxy Tab S7+, ad esempio, potrà beneficiare di un cashback fino a 200 euro sia per la configurazione Galaxy Tab S7+ 5G sia per Galaxy Tab S7+ WiFi.

Per Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion il cashback avrà un valore di 200 euro.

Infine, nella promo entra anche uno smartwatch, e più precisamente il Galaxy Watch3: chi deciderà ci acquiatarlo potrà usufruire di un rimborso di 100 euro.

Per poter partecipare all’iniziativa di cashback è sufficiente registrare il dispositivo acquistato su Samsung Members.