Oltre alla nuova gamma Qled 8K, di cui parliamo in una notizia dedicata, a Las Vegas Samsung ha presentato anche ila line-up di televisori MicroLED, e Lifestyle TV. Con l’introduzione di nuove dimensioni dei display, capacità di upscaling IA 8K, tecnologia innovativa di orientamento del display e altro ancora, Samsung ha mostrato come la sua nuova gamma 2020 ridefinisca le caratteristiche di immersività e rivoluzioni l’integrazione domestica.

I Tv MicroLED di Samsung

La gamma MicroLED combina la tecnologia degli schermi di nuova generazione con funzionalità di personalizzazione senza precedenti.

Con display da 75, 88, 93, 110 e 150 pollici, i modelli MicroLED si adattano a diversi ambienti. I Tv MicroLED da 88 e 150 pollici introducono infinity design ultra-sottili, rimuovendo tutti e quattro i lati delle cornici per una finitura che si fonde perfettamente con qualsiasi parete.

I display MicroLED offrono grande qualità d’immagine, maggiore profondità, risoluzione e chiarezza, oltre a una luminosità di picco di 5.000 nits.

Samsung TV Lifestyle “The Sero”

Samsung sta inoltre ampliando il suo portafoglio di Lifestyle TV con The Sero, che in coreano significa “verticale”, che può ruotare in orizzontale o in verticale – proprio come uno smartphone o un tablet. Dopo il suo lancio iniziale in Corea del Sud lo scorso anno, Samsung è pronta a rendere disponibile The Sero in diversi paesi nel mondo nel primo trimestre del 2020, tra cui l’Italia.

La tecnologia di orientamento del display di The Sero si allinea con i dispositivi mobili degli utenti per visualizzare i contenuti in modo naturale e uniforme nei tradizionali formati orizzontali, così come nei formati verticali progettati per il consumo da mobile. Gli utenti possono godere di una varietà di contenuti – compresi social media, YouTube e altri video personali – in qualsiasi orientamento del display che rispecchi il proprio dispositivo mobile.

Rivolto ai Millennials e alla Gen Z, The Sero è caratterizzato da un design moderno che si distingue in qualsiasi spazio, dispone inoltre di una serie di funzioni di visualizzazione per quando non è in uso. Vincitore del CTA “Best of Innovation” al CES, The Sero combina le caratteristiche all’avanguardia dei display Samsung con un nuovo approccio alla tecnologia dell’home entertainment che soddisfa le esigenze e le abitudini degli utenti mobile.