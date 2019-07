Samsung One UI 2.0 entro il 2019

Secondo quanto riferito da SamMobile, Samsung rilascerà la seconda versione della propria interfaccia One UI con Android Q alla fine di quest’anno.

Sarà la versione One UI 2.0 e arriverà sui prossimi aggiornamenti software per i top di gamma coreani per poi passare sui modelli meno potenti. Ovviamente la futura serie Galaxy S11 di Samsung debutterà con One UI 2.1.

L’integrazione con Android Q

Sui cambiamenti al momento ci sono ancora poche informazioni ma stando ai primi rumors, Samsung ha intenzione di includere molte delle nuove e interessanti funzioni software introdotte al Google I/O a maggio. Secondo SamMobile, One UI 2.0 incorporerà tutti i nuovi miglioramenti del benessere digitale, inclusa la modalità Focus per combattere la distrazione che mira a ridurre al minimo le notifiche, gli avvisi e qualsiasi altra interruzione quando abilitata. Non è chiaro quali altre funzionalità Android saranno incorporate nel software.

Tuttavia rimane improbabile che la serie Galaxy Note 10 venga lanciata il 7 agosto con One UI 2.0, in quanto il rilascio di Android Q è previsto a fine agosto.