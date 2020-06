Samsung: si chiamerà Galaxy Note 20 Ultra e non Plus

Se fino ad ora pensavamo che il Samsung Galaxy Note 20 sarebbe stato accompagnato dal Galaxy Note 20 Plus, sembra che non sarà così.

Infatti, come scoperto dal sito XDA Developers, il modello più grande del Galaxy Note 20 non presenterà l’acrononimo”Plus” come l’anno scorso ma si chiamerà Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Questo è ciò che emerge dalla certificazione con Bluetooth SIG, il consorzio responsabile della tecnologia wireless. In particolare, è stato presentato un modello SM-N986U e descritto come il “Galaxy Note20 Ultra”.

Dietro questa scelta di nome non si nasconde necessariamente una scelta di marketing. Infatti, a differenza del Galaxy S20 Plus, che in gran parte ha assunto caratteristiche identiche a quelle del Samsung Galaxy S20, il Galaxy S20 Ultra si è distinto chiaramente dai suoi due cugini. Ciò si è rivelato particolarmente vero nelle foto con un teleobiettivo dallo zoom digitale x100, dove gli altri fratelli più piccoli erano limitati allo zoom x30. Lo stesso vale per il sensore fotografico principale, 64 Megapixel su S20 e S20 Plus, rispetto ai 108 Megapixel su S20 Ultra.

Come promemoria, il Samsung Galaxy Note 20 con il formato più grande, qualunque sia il nome, dovrebbe beneficiare di uno schermo con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz resa possibile dalla tecnologia LPTO. Avrebbe anche un nuovo chip e un teleobiettivo con uno zoom 50x . Manterrebbe comunque il sensore da 108 megapixel già presente sul Samsung Galaxy S20 Ultra.

Il lancio del Samsung Galaxy Note 20 è previsto per la prima metà di agosto.