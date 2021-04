Samsung sta per ordinare milioni di pannelli TV OLED da LG Display

Samsung Electronics è in trattativa con LG Display per acquistare pannelli OLED per i suoi futuri televisori. Questo è ciò che può essere letto su diverse fonti giornalistiche asiatiche.

Come promemoria, LG Display fornisce schermi TV a molti player del settore tra cui Philips, Sony, Hisense e Panasonic. LG Display ha ora una capacità produttiva di 8 milioni di pannelli OLED all’anno dopo aver messo in servizio una nuova fabbrica in Cina nel 2020.

Samsung si sta preparando per l’addio alla tecnologia LCD così come lo conosciamo, i suoi ultimi schermi Neo QLED sono ancora pannelli LCD ma introducono la tecnologia Mini LED. Per quanto riguarda la vera alternativa all’OLED, è il Micro LED ma i primi televisori Samsung sono costosi e con diagonali troppo grandi.

Tramite MTN, ETNews o Seoul Economic Daily apprendiamo che i dirigenti Samsung stanno discutendo con LG Display per acquistare 1 milione di pannelli OLED nella seconda metà del 2021 e 4 milioni nel 2022.

Se l’accordo fosse finalizzato, sarebbe la prima volta che Samsung si “arrende” a comprare pannelli dal proprio rivale sudcoreano a distanza di 6 anni dall’ultimo tentativo-fallimento. Per il momento, Jong-Hee Han (responsabile della divisione TV di Samsung Electronic) ha dribblato le domande sulla questione.