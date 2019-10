Samsung si appresta a pubblicare la beta della sua interfaccia One UI 2.0 basata su Android 10. Il rilascio ufficiale dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

La società sudcoreana ha confermato che la beta di OneUI 2.0 arriverà presto per la gamma Galaxy S10 con un post sul forum della comunità ufficiale in Corea del Sud.

La partecipazione alla beta sarà inizialmente esclusiva per gli utenti sudcoreani per poi estendersi anche ad altre regioni.



La locandina che pubblichiamo qui sopra rivela quali saranno i primi modelli di smartphone a ricevere il nuovo firmware: si tratta di Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+. Dalle informazioni provenienti dalla Corea anche il Galaxy S10 5G dovrebbe essere aggiunto al programma, anche se in un secondo tempo.

Manca invece all’appello la nuova serie Note10 ma potrebbe essere inserita una volta che la beta sarà confermata come più stabile.

Coloro che vogliono testare la nuova One UI 2.0 devono registrarsi tramite l’app Samsung Members ma, come per le versioni precedenti, i posti sono limitati. Una volta registrato, l’utente riceve un aggiornamento OTA contenente il nuovo firmware. OneUI 2.0 offrirà tutte le nuove funzionalità di Android 10 come le opzioni di privacy migliorate, la nuova barra di navigazione e molte altre feature.