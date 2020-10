Secondo una notizia proveniente dalla Corea del Sud, Samsung potrebbe seguire l’approccio di Apple e non includere più il carica batterie e gli auricolari nella confezione della sua prossima gamma Galaxy S21.

Alcuni addetti ai lavori, citati dall’agenzia locale ChosunBiz, avrebbero confermato che Samsung starebbe valutando di escludere tutti gli accessori con l’eccezione del cavo Usb Type-C. Tuttavia, una decisione finale non sarebbe ancora stata presa.



Samsung ha inserito nella confezione di tutti i suoi prodotti della Serie S (dal primo Galaxy S al Galaxy S20) un paio di auricolari con cavo, il cavetto Usb e il carica batteria.



I pareri sulla questione sono abbastanza divergenti: da un lato, l’esclusione degli accessori dalla confezione e l’utilizzo di scatole più piccole potrebbe portare benefici all’ambiente. Dall’altro, molti ritengono che una tale mossa sarebbe interpretata unicamente come ricerca di ulteriore profitto da parte di Samsung (che potrebbe così vendere un numero maggiore di accessori opzionali) e non come una strategia improntata alla salvaguardia dell’ambiente.



Non è peraltro ancora chiaro se la presunta rimozione dei carica batterie in dotazione interesserebbe anche i dispositivi Samsung di fasce inferiori.