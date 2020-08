Se hai installato più di un antivirus sul tuo smartphone Android, la tua sicurezza online potrebbe essere compromessa

Il problema dei virus su Android è che non tutti sono tangibili e fanno danni concreti. Pertanto, la maggior parte delle volte, virus e malware attaccano di nascosto i tuoi dati personali: nomi utente, password, indirizzi e talvolta informazioni bancarie. La quantità di dati personali in uno smartphone è inimmaginabile. I nostri smartphone sono diventati i nostri compagni di tutti i giorni e memorizzano molte più informazioni rispetto a qualsiasi altro dispositivo.

Ovviamente, una volta che queste informazioni personali sono state rubate, queste possono aprire la porta ai conti bancari con delle brutte sorprese che possono includere chiamate verso destinazioni a pagamento e acquisti con carta di credito non richieste.

Come si fa rilevare un virus su Android

È una delle domande classiche e nonostante molte persone conoscano la risposta, non sempre si rivela quella corretta. La prima cosa da sapere è che nel momento in cui un dispositivo è connesso a Internet, è vulnerabile. E poiché è vulnerabile, l’utente deve avere il massimo controllo perché sono le sue azioni a portare i virus sullo smartphone e questo vale anche per tablet e PC.

In primis, è consigliato prestare la massima attenzione alle diverse reti wireless a cui ci si connette. I virus possono, ad esempio, essere inviati da una rete Wi-Fi non sicura e tramite Bluetooth. Come minimo, i tuoi dati potrebbero essere intercettati. Infine, presta molta attenzione alle e-mail e alle app che scarichi. Perché tutto ciò che non è nel Play Store è una minaccia.

Le app nel Play Store sono sicure?

In passato gli sviluppatori sono riusciti a bypassare le barriere messe in atto da Google per distribuire malware ma l’azienda Mountain View ha lavorato duramente per proteggere il suo store di applicazioni. Ad oggi è quasi impossibile trovare un’app infetta nel Play Store. Google ha impostato una scansione permanente delle applicazioni dal suo negozio, ma non solo. Anche le applicazioni da fonti esterne, quindi assolutamente non controllate da Google, vengono sottoposte a scansione per verificare se contengono virus o malware.

Inoltre, da Android Lollipop sono stati apportati molti miglioramenti in termini di sicurezza. Pensiamo, ad esempio, alla crittografia predefinita che protegge i dati personali degli utenti.

Tuttavia, a volte gli sviluppatori malevoli riescono ancora a trovare la scappatoia. Questo è il motivo per cui si consiglia di controllare sempre la reputazione di un’applicazione prima di installarla e non necessariamente sulla base delle sue recensioni e dei suoi commenti ma anche dei permessi che essa richiederà una volta installata.

Android è meno sicuro di iOS?

Si tratta di una faida storica che va avanti da anni. Tutti difendono il loro sistema operativo e molti hanno l’idea che Android sia troppo vulnerabile rispetto a iOS. Questo perché il sistema operativo di Google è aperto mentre iOS è chiuso. Ma in realtà, il sistema operativo di Apple non è necessariamente più sicuro di Android.

L’idea di apertura è spaventosa e suggerisce che tutte le porte siano aperte e che non ci sia sicurezza. Questo è totalmente sbagliato. Al contrario, pensiamo che iOS sia ultra sicuro perché è completamente chiuso e controllato da Apple.

La verità è che iOS può vantare aggiornamenti più regolari rispetto agli smartphone Android. L’impossibilità di utilizzare qualsiasi cosa diversa dall’App Store per installare applicazioni di terze parti, l’assenza di root (il jailbreak esiste, ma sta diventando sempre più raro), contribuisce a rafforzare questo sentimento di sicurezza: nessuna applicazione dello store non può essere installata e quindi non può accedere ai file.

Se la sicurezza può essere al centro delle nostre preoccupazioni, l’antivirus può aiutare a risolvere i problemi una volta fatto il danno. Perché se psicologicamente possono rassicurare gli utenti, il pericolo maggiore è l’utente stesso. È quindi necessario prestare attenzione a ciò su cui si fa clic, a ciò che si installa, a quali autorizzazioni l’applicazione richiede e sapere quando negargliele.

Quali sono i migliori antivirus?

Per proteggere uno smartphone Android dai malware è consigliato installare un antivirus ma uno e uno soltanto. Infatti, scaricare più antivirus può essere dannoso perché questi entrano in conflitto. Per iniziare a proteggere lo smartphone dai virus, ecco i migliori antivirus Android.

Che sia un utilizzo massiccio dell’home-banking, le email di lavoro o la navigazione su internet, rimanere protetti è fondamentale per dormire sogni tranquilli. Di Antivirus creati ad hoc per il sistema operativo Android è pieno zeppo lo store di Google e spesso può essere complicato trovare quello giusto in base alle proprie esigenze. Per questo motivo se invece volete arrivare subito al sodo e cercate una comparazione efficiente, potete utilizzare questo servizio. In alternativa, potete leggere la nostra guida dei principali quattro antivirus per il mondo Android con relativi pro e contro basati sulle funzioni. Buona lettura!

Sophos Intercept X

Questa applicazione blocca le chiamate e filtra i messaggi di testo ai collegamenti dannosi. Il suo scanner QR controlla ogni collegamento per assicurarsi che siano sicuri prima di connetterti o consentire il download di un file. Gli strumenti antifurto di Sophos consentono di accedere in remoto ai telefoni rubati per cancellare i dati o ripristinare le password, inviare comandi di testo ai ladri e tenere traccia della posizione del telefono.

Inoltre, Sophos non è eccessivamente pesante e non rallenta il telefono.

Avast Antivirus

Questo programma di sicurezza offre una protezione dati per proteggere foto, informazioni di contatto e altri file sensibili i da app e hacker non autorizzati. Blocca i malware prima che questi attacchino il dispositivo e bloccare gli schemi di phishing. È semplice da utilizzare con la maggior parte degli strumenti visualizzati nella parte anteriore e centrale del cruscotto.

Avast Antivirus offre protezioni Web che aiutano a identificare siti Web pericolosi noti per ospitare file e download dannosi. Questo è un modo eccellente per impedire alle minacce di infettare il tuo dispositivo, anche se non si tratta di un vero e proprio blocco in tempo reale come quelli inclusi nella versione a pagamento di Avast. Ottieni anche una VPN con questa app per proteggere il tuo dispositivo da adware e altri tracker Internet.

AVG AntiVirus Free

AVG AntiVirus include un archivio fotografico che crittografa i tuoi file in modo che non possano essere presi in ostaggio o accessibili senza la tua autorizzazione. La connessione VPN nasconde la posizione e le informazioni del dispositivo da adware e tracker Internet.

Questa app non ha protezione antimalware in tempo reale, ma ha scansioni approfondite per individuare eventuali problemi sul tuo cellulare o tablet. Ti aiuta a sbarazzarti dei file inutili, facendo funzionare più velocemente il dispositivo e scansiona anche i siti web per sapere se contengono file dannosi.

Bitdefender Free Antivirus

Tutto ciò che questa app fa è scansionare il tuo dispositivo alla ricerca di malware che potrebbe essere arrivato sul tuo telefono o tablet. Non esiste una funzione di navigazione sicura o filtri di phishing per bloccare gli attacchi, ma il suo programma automatico esegue la scansione del dispositivo abbastanza spesso da rilevare le minacce prima che diventino un problema. Bitdefender va anche in profondità in tutti i tuoi file su schede SD rimovibili per garantire che nulla si nasconda da nessuna parte.

Durante i test di Bitdefender Free Antivirus, sono stato in grado di continuare a lavorare sui miei dispositivi senza preoccuparmi che il mio sistema funzionasse più lentamente o restasse indietro durante una partita. Non mi ero reso conto che ci fosse una scansione in corso fino a quando Bitdefender non mi ha informato che era stato fatto.