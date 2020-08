Xiaomi ha presentato una maglietta con l’elettrocardiogramma

Xiaomi non smetti mai di pensare fuori dagli schemi e vuole offrire prodotti sempre più geniali e/o fantasiosi. Per gli atleti, il marchio cinese si sta quindi lanciando in una nuova avventura: le smart t-shirt.

Dal 5 agosto, gli utenti della piattaforma Xiaomi Mall saranno in grado di acquistare in crowdfunding la maglietta Mijia Sports ECG per 249 yuan (circa 30 euro) anziché 299 yuan (circa 36 euro). Come promemoria, ricordiamo che Mijia è il marchio Xiaomi dedicato agli oggetti connessi e all’automazione domestica.

La maglietta utilizza i materiali tipici dell’ abbigliamento sportivo per far traspirare il sudore e adattarsi alla fisionomia del corpo ma l’appellativo di “smart” gli viene attribuito perché utilizza un sensore in grado di catturare le microcorrenti e fornire un elettrocardiogramma più preciso di quello che può garantire un sensore ottico all’interno di un braccialetto intelligente.



La maglietta funziona quindi anche da fascia toracica, un accessorio regolarmente utilizzato dai migliori atleti per monitorare e migliorare le loro prestazioni.

Davanti troviamo un piccolo modulo che può essere collegato alla t-shirt accoppiabile con l’applicazione Xiaomi e consente, dopo un minuto, di ottenere un elettrocardiogramma in tempo reale. Inoltre, un cerchio formato da LED al centro si illumina in diverse colorazioni a seconda della frequenza cardiaca, consentendo di controllare facilmente questi dati durante l’allenamento senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca.

Inoltre, la piccola capsula connessa può vibrare nel caso in cui ci sia un cambiamento importante di frequenza per prevenire eventuali anomalie cardiache.