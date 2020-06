Segway ha annunciato l’arrivo del nuovo monopattino elettrico E22E, che si aggiunge agli altri modelli della gamma.

SEGWAY E22E: 300 W di potenza

E22E pesa solo 13,5 kg e può essere trasportato ovunque grazie al sistema di chiusura rapida. Le novità più interessanti che rendono la guida del nuovo E22E ancora più fluida e confortevole sono le ruote da 9″ completamente rinnovate, dotate di schiuma interna a doppia densità Flat-Free che offre comfort e assorbimento delle irregolarità del terreno pari alle ruote pneumatiche, senza rischiare forature o manutenzioni aggiuntive, e il motore brushless a corrente continua integrato nella ruota anteriore da 300 W, grazie al quale E22E può affrontare pendenze fino al 15% e raggiungere la velocità massima di 20 km/h.

SEGWAY E22E: 22Km di autonomia

Il parafango posteriore allungato protegge maggiormente dagli schizzi in caso di pioggia e la batteria garantisce un’autonomia di 22 Km, con la possibilità di acquistare un modulo aggiuntivo come optional per coprire distanze fino a 45 km. Le modalità di guida sono tre, in modo da adattare il sistema alla necessità del momento: Normale, Eco, con durata maggiore della batteria e infine Sport, per sfruttare la massima velocità possibile. Qualunque sia la modalità scelta, il sistema intelligente di gestione della batteria (BMS), è stato ulteriormente migliorato e controlla assiduamente lo stato della stessa, prevedendo situazioni di surriscaldamento, sovraccarico e corto circuito.

A tutta sicurezza

La sicurezza a bordo è garantita anche dalla dotazione di 2 freni indipendenti che riducono lo spazio di frenata: un freno frontale elettronico e rigenerativo e un freno meccanico posteriore. Anche la visibilità è stata portata a livelli eccellenti, grazie all’aggiunta di catarifrangenti frontali, laterali e posteriori certificati E-MARK, oltre a un faro frontale da 2,5 W e alla luce del freno posteriore.

Il campanello in dotazione è utile per segnalare la propria presenza a pedoni o altri veicoli presenti in strada e nello schermo a LED a colori installato sul manubrio è possibile visualizzare la velocità, lo stato della batteria, la modalità di guida e l’autonomia.



Prezzo

Il nuovo monopattino Segway-Ninebot E22E è distribuito in Italia da Athena ed è già disponibile al prezzo consigliato di 449,99 euro.