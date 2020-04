Con il calcio e lo sport fermo, a causa dell’emergenza Coronavirus, Sky ha messo a punto sconti per gli abbonati ai pacchetti Sport e Calcio.

Tuttavia, se vi sarà capitato di ricevere chiamate dai call center e Sms sui vostri cellulari in presenza di promozioni finalizzate a farvi spendere di più, non pensate che gli sconti di Sky vi siamo proposti in automatico, tanto meno troppo pubblicizzati.

Li dovrete scoprire e ve li dovrete guadagnare. Un fatto che ha provocato l’interevento di numerose associazioni a difesa dei consumatori, fra le quali spicca Federconsumatori che ha rilasciato questa dichiarazione:

“La riduzione del canone mensile può essere richiesta dai titolari di Sky Sport e Sky Calcio nell’area “Fai da te” del sito” – spiega Federconsumatori – Ma sarebbe opportuno diffondere la notizia attraverso i consueti messaggi che Sky invia i propri abbonati, invece di pubblicare una semplice nota sul sito web, a cui non tutti i clienti accedono quotidianamente”

Come ottenere lo sconto Sky

Ma come si può ottenere lo sconto Sky se si è titolati di un pacchetto Sport o Calcio? È necessario entrare nella propria area riservata facendo il login e immettendo user o password, oppure registrandovi nel caso non lo siate già.

Poi, entrate nell’area “Fai da te” e procedete come se voleste disdire l’abbonamento o alcune sue parti. Solo qui troverete questa schermata.

Solo qui, dicevamo, Sky vi informerà che avete il diritto di godere di uno sconto di 15,20 euro al mese se avete entrambi i pachetti Calcio e Sport e di 7,60 euro al mese se avete sottoscritto uno solo dei due pacchetti. Lo sconto sarà valido fino al 30 maggio 2020, nella speranza che, dopo questa data, le principali attività sportive possano riprendere. Per attivare lo sconto dovrete accedere all’area Promozioni, sempre nella sezione Fai Da Te.

Qui vi verrà chiesto di proseguire cliccando il pulsante “richiedi lo sconto”. Cliccando prosegui vi apparirà questa immagine:

Cliccando il pulsante “conferma” vi verrà nuovamente richiesta la vostra password e, finalmente, lo sconto sarà confermato, con validità dal giorno della richiesta.

Una procedura un po’ troppo cervellotica che sembra nascondere lo sconto ai propri clienti piuttosto che incentivarlo. Poi, c’è un grosso però: l’agevolazione è per ora valida fino al 30 maggio, una data in cui molti sperano si sia tornati alla normalità. Ma a partire dal primo giugno cosa vedranno gli abbonati Sky? Molti campionati di calcio europei sono a richio cancellazione, così come sono già stati cancellati i tornei tennistici di Wimbledon e Roland Garros, i Campionati europei di calcio spostati al 2021, così come le Olimpiadi.

Cosa resterà dello sport dopo il 30 maggio?

Quale sarà l’essenza dei pacchetti Calcio e Sport? Sicuramente sarà da considerarsi per lo meno dimezzata, ad essere ottimisti. Si attende dunque un nuovo intervento da parte del broadcaster britannico che bilanci in modo più equo il rapporto costo/contenuti.