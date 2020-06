Sky sta per diventare a tutti gli effetti un operatore di rete fissa. Siamo ai dettagli, l’offerta sarebbe già pronta per essere presentata il 16 giugno, mentre sul sito ufficiale del broadcaster televisivo sono già apparsi delle brevi clip che fanno riferimento alla nuova avventura.

Un percorso segnato, dopo che Comcast, il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, è diventato il principale azionista dell’azienda.

Sky utilizzerà la rete di Open Fiber, l’azienda partecipata da Enel e da Cassa Depositi e Prestiti che sta costruendo una propria rete per la connessione fibra super-veloce.

Ma come saranno le nuove offerte di Sky per la telefonia fissa? Al momento non è trapelata alcuna notizia, ma è lecito pensare che ve ne sia più di una: sicuramente alcune tariffe saranno focalizzate sulla connettività dati, mentre altre comprenderanno anche l’altra grande area di attività di Sky, e cioé i canali Tv.

Non dimentichiamo che alla testa di Sky Italia c’è ora l’amministratore delegato Maximo Ibarra, già Ceo d Wind e di KPN, operatore mobile olandese. L’esperienza per entrare nel settore delle telecomunicazioni non manca. Ecco perché ci attendiamo offerte molto interessanti e aggressive.