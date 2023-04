Smartphone pieghevoli: le preferenze degli utenti Usa nell’indagine di Counterpoint

Gli smartphone pieghevoli sono una delle principali innovazioni del mondo smartphone degli ultimi anni, sia in termini di hardware sia di software. E il futuro potrebbe essere ancora più roseo per i dispositivi foldable, come conferma una ricerca dell’istituto di analisi Counterpoint.

La base installata di smartphone pieghevoli negli Stati Uniti era di 4,7 milioni nel 2022, secondo Counterpoint Research.

Per comprendere meglio le opinioni e le preferenze degli utenti Usa riguardo agli smartphone pieghevoli, Counterpoint Research ha condotto uno studio sui consumatori nel Paese.

Ecco alcuni dati chiave del sondaggio:

• È molto probabile che il 28% degli attuali utenti di smartphone scelga uno smartphone pieghevole come prossimo acquisto. Samsung è il marchio preferito per l’acquisto di dispositivi pieghevoli per il 46% degli intervistati, seguito da Apple con il 39% e Motorola con il 6%.

• Samsung ha la più alta fidelizzazione in termini di preferenze, con il 92% degli utenti Samsung che prevede di restare con lo stesso marchio quando deciderà l’acquisto di un pieghevole.

• Il 49% degli intervistati ha classificato il form factor “a conchiglia” come quello preferito, seguito dal pieghevole a libro. Più della metà degli intervistati di sesso maschile preferisce il pieghevole di tipo flip, mentre tale preferenza è leggermente inferiore tra le donne intervistate (con il 47%). Di contro, la preferenza per il dispositivo a libro è più forte tra le intervistate di sesso femminile (40%) rispetto a quelle di sesso maschile (30%).

• Gli intervistati con un reddito più elevato hanno maggiori probabilità di acquistare un telefono pieghevole. Chi ha un reddito mensile uguale o superiore a 10.000 dollari sarà più propenso a optare per uno smartphone foldable nel suo prossimo acquisto (41%).

Commentando i risultati del sondaggio, Hanish Bhatia, direttore associato della ricerca per il Nord America, ha affermato: “I dispositivi pieghevoli hanno controllato e frenato il passaggio da Android a iOS. Tuttavia, non ci aspettiamo che diventino a breve il fattore di forma dominante. Continueranno a coesistere con il design dei tradizionali smartphone per anni ancora.

Il direttore della ricerca del Nord America, Jeff Fieldhack, ha aggiunto: “Samsung rimane la prima scelta negli smartphone pieghevoli. Tuttavia, c’è molta attesa tra i consumatori per un iPhone foldable, come risulta evidente dal sondaggio. Anche Motorola e altri produttori Android si stanno avvicinando al fattore di forma pieghevole per guadagnare una fetta del mercato degli smartphone premium. I nostri dati mostrano anche che gran parte degli utenti che oggi utilizza un modello Galaxy pieghevole utilizzava in precedenza un Galaxy Note; tuttavia i pieghevoli non hanno completamente sostituito la domanda per la serie Note e alcuni utenti Note si sono spostati verso la serie Galaxy S.