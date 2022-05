Smartwatch poco affidabili, lo rivela una nuova ricerca

Se pensavi di essere un atleta di alto livello, potresti ricrederti. I ricercatori dell’Università del Quebec a Montreal hanno dimostrato che gli smartwatch e smartband indossati al polso sono piuttosto imprecisi per misurare le calorie bruciate.

La ricerca intitolata “Dispositivi indossati al polso per la misurazione della frequenza cardiaca e del dispendio energetico”: uno studio su Apple Watch 6, Polar Vantage V e Fitbit Sense ha tentato di mostrare l’affidabilità e l’utilità dei dispositivi intelligenti che indossiamo tutti i giorni come fedeli compagni di viaggio.

I tre orologi collegati sono stati testati da trenta partecipanti di tutti i sessi durante diversi esercizi fisici. Per le misurazioni di controllo sono stati utilizzati la fascia toracica Polar H10 e il misuratore portatile di scambio MetaMax 3B. Risultati compilati da Stronger by Science nella tabella seguente.

I dati della ricerca

Quello che mostrano i risultati di questa ricerca è che questi dispositivi sono in realtà piuttosto lontani dalla realtà nel monitorare il consumo calorico nelle attività fisiche. La differenza media dalla spesa giornaliera varia notevolmente, rendendo questi smartwatch poco utili per tenere traccia delle calorie bruciate. La differenza tra ciò che misura l’orologio e i valori reali è maggiore anche se il dispendio energetico è inferiore o superiore alla media. Tuttavia, se le stime dei nostri dispositivi sono pessime, rimangono abbastanza coerenti; se abbiamo una sovrastima, sarà la stessa ogni giorno. Misurazioni errate, ma comunque utili per monitorare l’evoluzione delle calorie bruciate.

“Buone notizie” per gli utenti di Apple Watch Series 6, l’orologio connesso del marchio Apple fa un po’ meglio in termini di affidabilità, soprattutto per la misurazione della frequenza cardiaca in tutte le attività. Per gli altri modelli, la fedeltà della misurazione del polso varia a seconda dell’esercizio fisico.

Scatto motivazionale

Non tutto il male vien per nuocere. Alcune ricerche suggeriscono che questi dispositivi indossabili possono avere un effetto positivo sul fitness: vedere le proprie “prestazioni” da un punto di vista numerico motiva gli utenti a dedicarsi a una maggiore attività fisica.