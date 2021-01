Snapdragon 480 è ufficiale con 5G e Cpu ancora più potente

Qualcomm ha annunciato il suo nuovo processore entry level svelandone tutte le caratteristiche tecniche. Si chiamerà Snapdragon 480 e offrirà un modem X51 integrato con supporto alle reti 5G grazie alla contabilità con bande non standalone e standalone a 6 GHz ampliandone il numero di smartphone 5G sul mercato a prezzi accessibili.

CPU e GPU saranno più veloci del 100% rispetto alla generazione precedente grazie ai core Kryo 460 dal clock massimo di 2.0 GHz e una GPU Adreno 619 molto più potente. Allo stesso tempo, Snapdragon 480 potrà contare su una gestione dell’IA fino al 70% più efficiente. Realizzato con processo produttivo a 8 nm, il nuovo chip di fascia bassa del produttore americano supporta anche la tecnologia di ricarica rapida Quick Charge 4+.

Come specifica Android Central, Snapdragon 480 incorpora diverse nuove funzionalità introdotte nei mesi passati sui SoC di fascia alta, come il sistema di condivisione dello spettro dinamico 5G introdotto su Snapdragon 888.



Lato foto e video, sarà in grado di catturare foto da tre fotocamere a 13 Megapixel e gestire simultaneamente fino a tre flussi video a 720p. Inoltre, consente di registrare clip al rallentatore in 720p a 120 FPS e di scattare foto e video nei formati HEIF e HEVC. Manca il 4K ma c’è la registrazione di video in 1080p e 60 FPS.

Troveremo anche la compatibilità AptX Audio, oltre al supporto per schermi Full HD+ a 120 Hz che ci permetterà di vedere l’arrivo sul mercato di smartphone con refresh rate a 90 o 120 Hz a meno di 300 euro. Per il resto, possiamo citare in blocco: supporto alla tecnologia FastConnect di Qualcomm, GPS a doppia frequenza, WiFi 6 e Bluetooth 5.1.

Qualcomm non ha annunciato una data di lancio specifica per la sua nuova creazione ma Nokia, Oppo e Vivo saranno tra i primi produttori ad implementarlo.