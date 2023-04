Soluzioni e alternative per comprare uno smartphone di fascia alta

Il progresso tecnologico ci rende spettatori della crescita di questo settore e soprattutto nel mondo degli smartphone, si assiste all’uscita i nuovi modelli con innovative funzionalità, che vedono i precedenti deprezzati in breve tempo. La scelta di finanziare o meno l’acquisto di uno smartphone va fatta in maniera oculata, valutando tutti i pro e contro delle diverse opzioni offerte dal mercato. In questo articolo valuteremo quindi, tutte le possibilità esistenti per finanziare il proprio smartphone e quali presentano le condizioni più vantaggiose.

Finanziare lo smartphone con gli operatori

Finanziare il proprio smartphone con gli operatori è tra le opzioni più scelte dagli utenti. In effetti questa soluzione presenta diversi vantaggi, tra cui il canone per il consumo e il pagamento per lo smartphone, in un’unica fattura, con zero interessi e una certa facilità di elaborazione della richiesta.

Tra gli svantaggi però, è possibile acquistare solo smartphone che si trovano all’interno del catalogo dell’operatore e soprattutto, il più grande inconveniente è il fatto che essendo associati ad un contratto con l’operatore, nella maggior parte dei casi siamo legati ad esso per un certo periodo di tempo.

Ovviamente esistono alcune differenze tra gli operatori, tra cui la possibilità di scegliere i termini e, naturalmente, la permanenza. Ad esempio, si può scegliere tra 12, 24 o 30 mesi e si può anche scegliere se effettuare o meno un pagamento iniziale, poiché anche se si paga l’intero importo a rate o solo una parte, il prezzo da pagare per avere lo smartphone, rimarrà sempre lo stesso.

Un altro aspetto negativo del finanziare uno smartphone con gli operatori, è che il sistema di pagamento che la maggior parte delle compagnie telefoniche accetta, è la carta di credito. Questo perché la carta di credito viene fornita da una banca, solo ai clienti con uno stipendio mensile e che non siano cattivi pagatori. Per questo motivo non vengono accettate le carte prepagate, perché non è possibile accertarsi dell’onorabilità finanziaria del cliente.

Finanziamento di uno smartphone senza operatore

Se non si desidera essere legati a un operatore per finanziare il proprio smartphone, è sempre possibile accedere a un classico prestito finalizzato all’acquisto di articoli di tecnologia, che in genere vengono previsti direttamente dal punto vendita. In questi casi la finanziaria è un ente esterno, che offre il pagamento a rate dell’importo dovuto, con piani di ammortamento da 10 fino a 20 mensilità.

La comodità in questo caso è appunto di non essere legati a un operatore, ma d’altro canto bisogna valutare bene i tassi di interesse, perché, se non rasentano lo zero, potrebbero far lievitare il costo complessivo dell’articolo, anche di diverse centinaia di euro. In questo caso, bisognerà aprire un vero e proprio finanziamento, che dovrà superare la fase istruttoria della finanziaria: c’è sempre il rischio che possa essere rifiutato. Se così fosse, può essere utile informarsi sui prestiti online per capire se possano essere sottoscritti e se la determinazione dei tassi non superi i vantaggi: ilprestito.it risponde a numerose domande frequenti.

Dilazioni di pagamento con conto corrente

Un’alternativa per acquistare uno smartphone a tasso zero è offerta dalla dilazione dei pagamenti che vedono proporsi diverse agenzie. La rateizzazione in questo caso è priva di interessi e per accedervi è necessario solo il possesso di un bancomat e presentare qualche documento personale, come la carta d’identità o il codice fiscale. In questo caso quindi, possono accedere alla rateizzazione anche eventuali cattivi pagatori o protestati. Purtroppo, però, non tutti gli e-commerce adottano questo sistema, mentre è invece piuttosto diffuso nei negozi fisici.

Un’ultima alternativa più recente prevede di acquistare uno smartphone a rate grazie a portali che permettono l’accesso alla rateizzazione dell’importo, senza interessi e senza presentare la documentazione in merito al reddito. In genere queste soluzioni presentano un piano di ammortamento ridotto, di solito pari a 3 rate complessive: bisogna essere certi di poter soddisfare l’importo di ogni rata, con scadenza mensile. Per accedervi è necessario inserire solo i dati di una carta di debito o di credito e l’acquisto viene immediatamente effettuato. Quindi queste ultime due soluzioni sono le scelte migliori in caso di piccoli prestiti da avere velocemente e senza presentare documenti reddituali.